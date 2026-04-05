Dilovası’ndaki bir demir çelik fabrikasında meydana geldi. Bakım çalışması yapıldığı sırada ark ocağı yükleme platformu çöktü. 4 işçi platformun altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan işçiler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan işçilerden Tamer Aydoğdu, Resul Kardaş ve Şah İsmail Mayda doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yaralı diğer işçinin ise tedavisi sürüyor. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

