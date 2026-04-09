Eylül 2026’da yürürlüğe girmesi planlanan tek kullanımlık plastik yasağı, sektörde büyük bir sarsıntıya neden oldu. Sektör temsilcileri, yaklaşık 35 bin kişinin işini kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtirken, 10 milyar dolarlık makine yatırımlarının atıl hale gelebileceği uyarısında bulunuyor. Sahadan gelen bilgilere göre, yasa tasarısının gündeme gelmesiyle birlikte firmalar siparişlerini durdurmaya başladı.
Plastik yasağı piyasayı vurdu: 35 bin kişi işsiz kalabilir
Tek kullanımlık plastik yasağı Eylül 2026’da yürürlüğe girecek. Yasa öncesi sektörde alarm zilleri çalışıyor. Siparişler durdu, yatırımlar askıya alındı. Sektör temsilcilerine göre, 35 bin kişilik istihdam risk altındayken 10 milyar dolarlık makine parkuru da çöp olma riskiyle karşı karşıya.Derleyen: Tuğçenur Acar
Piyasada oluşan belirsizlik nedeniyle yeni makine yatırımları askıya alınırken, bazı şirketlerin istihdam azaltma yoluna gittiği ifade ediliyor. Ayrıca bankaların da sektöre yönelik kredi başvurularına daha temkinli yaklaştığı belirtiliyor.
Sektör temsilcileri, kısa süre içinde yürürlüğe girmesi planlanan düzenlemenin hem üretim hem de istihdam üzerinde ciddi etkiler yaratacağını dile getiriyor.
Yasa tasarısına karşı çalışmalarını hızlandıran sektör dernekleri, Ankara’da temaslarını artırdı. Bu kapsamda değerlendirmelerde bulunan PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, düzenlemenin yalnızca çevresel bir adım olarak görülmemesi gerektiğini vurguladı. Eroğlu, “Sanayinin daralması, istihdamın zayıflaması, ihracatın düşmesi, enflasyonun artması ve vatandaşın günlük hayatının pahalanması söz konusu” diyerek olası etkilerin geniş kapsamlı olacağına dikkat çekti.
Ayrıca, “Daha vahimi ise AB, son yıllarda aşırı düzenlemelerin kendi sanayisinin rekabetçiliğini zayıflattığını yaşayarak gördüğü için birçok başlıkta erteleme, yumuşatma, revizyon ve sadeleştirme yönüne giderken; Türkiye’nin bugün, AB’nin beş yıl önce yaptığı ve bugün düzeltmeye çalıştığı aynı yanlışa yönelmesi kabul edilemez” ifadelerini kullandı.
Eroğlu, plastik ürünlere alternatif olarak sunulan çözümlerin hem maliyet hem de çevresel etkiler açısından yeterince değerlendirilmediğini savundu. Alternatif ürünlerin tüketiciye daha yüksek maliyet yüklediğini belirten Eroğlu, “Örneğin kağıt pipetlerin plastik pipetlere göre yaklaşık 5-7 kat daha pahalı olduğu, kullanım sırasında yumuşadığı ve tüketici memnuniyetini düşürdüğü biliniyor. Benzer şekilde bambu bazlı ürünler tamamen ithal. Su kaynaklarını tüketen ve Türkiye’de yetiştirilmesi mümkün olmayan bambunun bir alternatif olarak sunulması bile bu tasarının ne kadar hazırlıksız yapıldığının en büyük kanıtı” dedi.
Alternatif ambalaj çözümlerinin fiyatları artıracağına dikkat çeken Eroğlu, bunun doğrudan tüketiciye yansıyacağını ifade etti. “Değerlendirmelerimize göre ambalaj maliyetleri artacak, gıda fiyatları yükselecek, enflasyonist baskı güçlenecek. Bu durum özellikle su, süt, peynir, kahve gibi günlük tüketim ürünlerinde doğrudan hissedilecek. Cam ambalajlı ürünlerin maliyeti plastik ambalajlara göre kat kat daha yüksek ve bu fark doğrudan raf fiyatlarına yansıyor. Bu durum dar gelirli vatandaşın günlük tüketim alışkanlıklarını doğrudan etkiler” diye konuştu.
Avrupa Birliği ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Eroğlu, “AB yasaklıyor deniyor, ancak Türkiye 20 AB ülkesine ihracata devam ediyor” diyerek mevcut uygulamalara dikkat çekti. “Bu veri tek başına şunu ortaya koyuyor; eğer bu yasaklar AB’de tam uygulanıyor olsaydı, Türkiye’nin bu ülkelere ihracatının devam etmesi mümkün olmazdı. Türk firmalarımızın ihracatlarının kaydının tutulduğu Ticaret Bakanlığı verilerine (GTİP) bakılması dahi, Avrupa’da bu yasakların pratikte uygulanmadığını açık ve net şekilde gösterecektir” ifadelerini kullandı.
Tek kullanımlık plastik ürünlerin önemli bir bölümünün hijyen ve gıda güvenliği açısından kritik olduğunu belirten Eroğlu, sektörün stratejik önemine de vurgu yaptı. Türkiye’de bu alanda yıllık üretimin 1,4 milyon ton, ekonomik büyüklüğünün ise 4,4 milyar dolar seviyesinde olduğunu belirten Eroğlu, ihracatın da yaklaşık 3 milyar dolara ulaştığını söyledi. Yasağın doğrudan 35 bin kişiyi etkileyebileceğini ifade eden Eroğlu, dolaylı etkilerle bu sayının 100 bine kadar çıkabileceğini dile getirdi.
PLASTİKLER NEDEN YASAKLANDI?
Tek kullanımlık plastikler, doğada uzun süre çözünmeden kalır ve çevre kirliliğine yol açar. Denizleri, toprağı ve canlı yaşamını tehdit eder. Mikroplastikler insan sağlığına da zarar verebilir. Bu nedenle hükümetler, sürdürülebilir çevreyi korumak ve atık miktarını azaltmak amacıyla bu ürünleri yasaklamaktadır.