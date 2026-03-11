Sıfır Atık Hareketi kapsamında, depozito yönetim sistemiyle içecek ambalajlarının dönüşümünü teşvik eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, tarihi bir adım atıyor.

PLASTİK ÇATAL VE BICAKLAR TARİH OLUYOR

Bakanlık; çevreye zarar veren ve plastik kirliliğine neden olan plastik çatal, bıçak, kaşık, yemek çubuğu, tabaklar, genleştirilmiş polistirenden (EPS-köpük) gıda kapları, içecek kapları ve içecek bardakları, plastik çubuklu kulak pamukları ve pipet gibi tek kullanımlık plastik ürünlerin kullanımının sona erdirilmesine yönelik hazırlanan yönetmelik taslağını gelecek günlerde kurumların görüşüne sunacak.

1,5 MİLYAR LİRALIK ATIK TASARRUFU PLANLANIYOR

Değerlendirmelerin ardından son şekli verilecek düzenlemenin yıl sonunda yürürlüğe girmesi bekleniyor. Düzenleme ile tek kullanımlık plastik ürünlerin piyasaya arzına son verilerek bu sayede yıllık 1,5 milyon ton karbondioksite eşdeğer karbon salımı engellenecek ve yaklaşık 1,5 milyar liralık atık yönetim maliyetinden tasarruf yapılacağı belirtildi.

Tek kullanımlık plastik ürünlerin yerine doğa dostu cam, porselen, ahşap ve karton alternatifleri tüketiciye sunulacak. Türkiye'de 2022'de 709 bin 348 ton tek kullanımlık plastik ürün tüketildi

AVRUPA'DA BİRÇOK ÜLKEDE KALDIRILDI

Avrupa Birliği'nin (AB), 2019'da kabul ettiği "Tek Kullanımlık Plastikler Direktifi" kapsamında Fransa, tek kullanımlık plastik ürünlerin birçoğunu ülke genelinde yasaklanmasını sağlayarak AB direktifinin ötesine geçen kapsamlı yasaklar ve yüksek geri dönüşüm hedefleri uygulamayı başarmıştı.