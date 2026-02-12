Plastik artık anne karnında: Sağlığımızı iki kat yok edecek

“Business as usual” (her şey aynı kalırsa) senaryosunda 2040’ta bu kayıp 4,5 milyona yükseliyor; yani iki kattan fazla artış görülüyor. En olumlu senaryoda bile (daha az üretim, yüksek geri dönüşüm, gelişmiş atık yönetimi) 2040’ta 2,6 milyon DALY kaybı öngörülüyor; bu da 2016’ya göre yarım milyon fazla.