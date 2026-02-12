Plastik, ambalajdan mobilyaya, tekstilden inşaat malzemelerine, tıbbi cihazlardan araç lastiklerine dek hayatın her alanında yer alıyor. Bu yaygın kullanımın bedeli giderek ağırlaşıyor.
Plastik artık anne karnında: Sağlığımızı iki kat yok edecek
Plastik kirliliği artık yeni doğan bebeklerin dışkısında bile tespit ediliyor. Yapılan yeni bir araştırmaya göre, mevcut üretim hızı devam ederse plastik kaynaklı insan sağlığı zararları 2040’a kadar iki katına ulaşabilir.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Atık plastikler doğaya karışıyor, toprak ve okyanuslara yayılıyor, ekosistemleri tahrip ediyor. Zamanla mikroplastik ve nanoplastik boyutuna inen bu parçacıklar her yere sızıyor.
Hava, toprak, okyanus derinlikleri, Arktik buzullar ve hatta canlı organizmaların içinde mikroplastiklere rastlanıyor. İnsan vücudunda da kan, akciğer, beyin ve yeni doğan bebeklerin mekonyumunda (ilk dışkı) mikroplastik bulunduğu belirlendi.
Küresel plastik kullanımı hızla yükseliyor. OECD verilerine göre 2060’ta tüketim neredeyse üç katına çıkabilir. Bu artış, sağlık üzerindeki olumsuz etkileri daha da şiddetlendirecek.The Lancet Planetary Health dergisinde yayımlanan yeni çalışma, plastikin tüm yaşam döngüsünü (ham madde çıkarımından üretime, taşımadan atık yönetimine kadar) inceleyerek altı farklı senaryo üzerinden 2040 projeksiyonlarını karşılaştırdı.
Sağlık etkisi DALY (engellilikle ayarlanmış yaşam yılı) birimiyle ölçüldü. Bir DALY, erken ölüm veya hastalık nedeniyle kaybedilen sağlıklı bir yılı temsil ediyor.
Araştırmacılar, 2016’da küresel plastik sistemi nedeniyle yaklaşık 2,1 milyon sağlıklı yaşam yılının yitirildiğini hesapladı.
“Business as usual” (her şey aynı kalırsa) senaryosunda 2040’ta bu kayıp 4,5 milyona yükseliyor; yani iki kattan fazla artış görülüyor. En olumlu senaryoda bile (daha az üretim, yüksek geri dönüşüm, gelişmiş atık yönetimi) 2040’ta 2,6 milyon DALY kaybı öngörülüyor; bu da 2016’ya göre yarım milyon fazla.
Hamburg Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nden Walter Leal, “her şeyin olduğu gibi kaldığı” senaryo için şöyle diyor: “2040’ta tahmin edilen dört milyonun üzerindeki kayıp sağlıklı yaşam yılı, dünya üzerindeki her insan için yaklaşık beş saatlik tam sağlık kaybına denk geliyor.”
Plastik, yaşam döngüsü boyunca insan kaynaklı sera gazı emisyonlarının yaklaşık yüzde 4,5’inden sorumlu. Bu oran enerji veya tarımdan düşük olsa da hava kirliliği yükünün önemli bir parçası haline geliyor.
Çalışma, mikroplastik/nanoplastik etkileri ve kullanım sırasında salınan kimyasalların sağlık sonuçlarını veri eksikliği nedeniyle hesaba katamadı. Bu nedenle gerçek yükün daha yüksek olabileceği vurgulanıyor.
Yazarlardan Megan Deeney şöyle belirtiyor: “Mevcut kanıtlar, acilen harekete geçmemiz gerektiğini gösteriyor. Buna rağmen plastik üretimi ve plastik kirliliği dünya genelinde hızla artmaya devam ediyor.”
Uzmanlar, riskleri en fazla azaltmanın yolunun yeni plastik üretimini kökten düşürmek olduğunu söylüyor. İkame malzemeler yerine genel tüketimin azaltılması, gereksiz ürünlerin kaldırılması, yeniden kullanım sistemlerine geçiş ve tehlikeli kimyasalların yasaklanması gerekiyor.
Bu önlemlerin küresel çapta bağlayıcı bir plastik anlaşmasıyla desteklenmesi ideal çözüm olarak görülüyor. Ancak 2025’te Cenevre’de yapılan BM Plastik Zirvesi’nde üretim kısıtlamasını içeren anlaşma, petrol üreticisi ülkelerin karşı çıkması nedeniyle sonuçsuz kaldı.