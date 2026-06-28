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Kaynak: İHA

Edinilen bilgilere göre, 27 Haziran günü saat 17.40 sıralarında Motosikletli Yunus Timleri, Rıza Efendi Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde plakasız bir motosikletin seyir halinde olduğunu tespit etti.

Yapılan kontrollerde, motosikletin trafikten çekme belgeli olduğu, plakasız kullanıldığı ve sürücünün ehliyetinin bulunmadığı belirlendi. Sürücü ile motosiklet, gerekli işlemlerin yapılması amacıyla trafik ekiplerine teslim edildi.

Sürücüye çeşitli trafik ihlallerinden toplam 105 bin TL idari para cezası uygulanırken, motosiklet yediemin otoparkına çekildi.