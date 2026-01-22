

Aksaray / Mahmut Şen / Yeniçağ

Aksaray’da trafik güvenliği açısından dikkat çeken bir kaza meydana geldi. Hürriyet Mahallesi 4670 Sokak kesişiminde, 68 plakalı bir otomobil ile plakasız elektrikli motosiklet henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, otomobil sürücüsü B.Y. (31) ile plakasız elektrikli motosikleti kullanan D.Ş. (18) sokak kesişiminde karşı karşıya geldi. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, sürücü ve yolcu çeşitli yerlerinden yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Otomobil sürücüsü B.Y., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kazada kullanılamaz hale gelen plakasız elektrikli motosiklet çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Polis ekipleri, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için detaylı inceleme başlatırken, özellikle plakasız elektrikli motosikletlerin trafikte oluşturduğu riskler bir kez daha gündeme geldi. Yetkililer, sürücüleri trafik kurallarına uymaları ve gerekli yasal yükümlülükleri yerine getirmeleri konusunda uyardı.