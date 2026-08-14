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Kaynak: AA / DHA / İHA

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde plakasını kapatarak trafiğe çıkan sürücü, otoyol jandarmasının denetiminden kaçamadı. TAG Otoyolu'nda durdurulan sürücüye 140 bin TL ceza uygulanırken, aracı da 30 gün trafikten men edildi.

JANDARMA DEVRİYESİ PLAKAYI FARK ETTİ

Olay, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nurdağı kesiminde meydana geldi. İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarma ekipleri, devriye görevi sırasında F.B. yönetimindeki otomobilin plakasının okunmayacak şekilde kapatıldığını tespit etti.

Dur ihtarının ardından araç güvenli şekilde durduruldu ve sürücü hakkında işlem başlatıldı.

140 BİN TL CEZA KESİLDİ

Yapılan incelemenin ardından sürücüye toplam 140 bin TL idari para cezası uygulandı. Kurallara aykırı şekilde plakasını kapatarak trafiğe çıkan sürücünün otomobili ise 30 gün süreyle trafikten men edildi.

Yetkililer, plakanın okunmasını engelleyen her türlü müdahalenin ağır yaptırımlarla karşılık bulduğunu belirterek sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.