İlçenin en yoğun sahillerinden biri olan Kemos Plajı'nda motorlu paraşütle uçuş yapmak isteyen ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi kalkışa geçti.

Bu sırada kontrolden çıkan Plajda akılalmaz kaza: Herkes denizdeyken bir anda üzerlerine düştü - Resim : 1kumsalda güneşlenen ve denize giren vatandaşların arasına daldı. Kazanın yaşandığı anlarda plajda bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Plajda akılalmaz kaza: Herkes denizdeyken bir anda üzerlerine düştü - Resim : 2

Plajda akılalmaz kaza: Herkes denizdeyken bir anda üzerlerine düştü - Resim : 3
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre yaralanan 3 kişiye ilk müdahale sağlık ekiplerince olay yerinde yapıldı.

Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 3 vatandaşın hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Yaşananlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.