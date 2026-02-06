YENİÇAĞ - Ahmet TAKAN / Derin Analiz

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot’nun Şam, Bağdat ve Erbil’i kapsayan bölge turunda terörist Mazlum Abdi ile de görüşeceği bilgisinden hareketle masaya PKK sevici Madam Mitterand’ın ruhunu çağırmalarını tavsiye etmiştim.

Herhalde ruh çağırma seansı başarı ile sonuçlanmış. Bir zamanların postal yalayıcıları Barzanilerin haber sitesi Rudaw’da yer alan habere göre; Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı, bölge turunu değerlendirirken, “Kürt kimliğini korumak önceliğimizdir” açıklaması yapmış. Dahası da var!.. Fransa, geçmişteki Türkiye karşıtlığı ve küstahlıklarına yenilerini de eklemiş. Adeta tüy dikmişler!..

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Pascal Confavreux, Rudaw’a şöyle bir çerçeve çizmiş;

"Son 10 yıldır DSG ile silah arkadaşıyız. Yaşananlardan dolayı onlara bir kan borcumuz olduğunun farkındayız. IŞİD teröristlerine karşı omuz omuza savaştık. Terörle savaş bitmedi, bu yüzden desteğimiz sürecek."

Fransız sözcü, Suriye’nin geleceği için de şöyle bir vizyon çizmiş;

"Kürt kimliğinin tanınması ve Suriye'nin geleceğinde bir statüye sahip olmaları bizim için çok önemli. İster kültürel, ister siyasi olsun bu hakların verilmesi, geleceğin birleşik ve barışçıl Suriye'si için bir şarttır."

Muhabbettin devamına bakalım;

-Rudaw: Fransa bu anlaşmada büyük ve temel bir rol oynadı; bildiğimiz kadarıyla Cumhurbaşkanı Macron bizzat tüm taraflarla görüştü. Fransa, bu anlaşmanın uygulanmasını ne kadar yakından takip edecek?

-Pascal Confavreux: Biliyorsunuz, son 10 yıldır DSG ile silah arkadaşıyız. Onlara ne borçlu olduğumuzu biliyoruz. Yaşananlardan dolayı onlara bir kan borcumuz olduğunun farkındayız, çünkü IŞİD teröristlerine karşı omuz omuza savaştık. Bu yüzden şüphesiz bu bir son değil. Bu, anlaşmanın nasıl uygulandığını sürekli denetleyeceğimiz bir gelecek yolunun da başlangıcıdır. Dolayısıyla kesinlikle burada olacağız.

-Rudaw: Başkan Neçirvan Barzani ile yapılan görüşmede ana mesaj neydi ve Fransa ile Kürdistan Bölgesi ilişkileri hakkında neler konuşuldu?

-Pascal Confavreux: Fransa ile Kürdistan Bölgesi arasında mükemmel bir tarihi ilişki var. Elbette bundan bahsettiler. Hatırlarsınız, Saddam Hüseyin rejimi döneminde uçuşa yasak bölgeyi oluşturan 688 sayılı kararın çıkarılmasında Fransa öncüydü. Yine Suriye'nin kuzeydoğusunda silah arkadaşı olduğumuzu hatırlarsınız. Bakan Barrot'nun, Baba Barzani'nin [Molla Mustafa Barzani] 1967 yılında Cumhurbaşkanı De Gaulle'e yazdığı ve Fransa'nın kendileri için ne ifade ettiğini anlattığı mektubu beraberinde getirmesi de duygusal bir andı.

Bu nasıl bir duygusallık böyle!.. Yakın silah arkadaşlığı, kan borcu ve sonunda kan kardeşi oldular!..

Madam Mitterand bugünleri görseydi, Emmanuel Macron’u alnından öperdi!..