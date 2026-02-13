MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin vatana ihanetten hükümlü Abdullah Öcalan’a ‘ ‘örgütü lağvettiğini açıklasın’ çıkışıyla 2’nci açılım süreci tam anlamıyla başlamıştı.

Süreç boyunca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bahçeli’nin önderliğinde ilerleyen süreç son olarak Meclis’te kurulan TBMM Milli Dayanışma, Demokrasi ve Kardeşlik Komisyonu ile devam ediyor.

MHP’li Feti Yıldız, AKP’li Hüseyin Yayman ve DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit İmralı’ya giderek Öcalan ile görüşmüştü. Görüşmenin ardından partililer komisyondaki ortak raporlarını tek tek sunmuştu.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE'DE SONA DOĞRU

Terörsüz Türkiye sürecinde son olarak komisyon, raporunu gelecek günlerde oylayarak çalışmasını bitirecek. İktidara yakın Hürriyet gazetesi ise örgüt üyelerinin topluma kazandırılması amacıyla öncelikle bir geçiş yasası çıkarılması önerildiğini aktardı.

40 sayfa dolayında olması beklenen rapor taslağına göre; toplumsal bütünleşme’ kavramı ile partilerin tekliflerinin de eklenmesiyle 500 sayfayı geçiyor.

Son değerlendirme için üyelerin bilgisine sunulan taslak raporda silah bırakan örgüt üyelerinin topluma kazandırılması amacıyla öncelikle bir geçiş yasası çıkarılması önerildi. Öcalan’ın tahliye olasılığı açısından önem taşıyan ‘umut hakkı’ konusu, taslak ana metininde yer almadı.

4 BİN 200 PKK'LI TAHLİYE OLACAK

Meclis komisyonu, sürece özgü ve sadece feshedilen örgüt üyelerini kapsayacak geçici bir ‘geçiş yasasıyla’ yol alınmasını öngörüyor.

Komisyon raporu oylandıktan sonra geçiş yasasının gelecek ay Meclis Genel Kurulu’ndan çıkarılması hedefleniyor.

Çıkarılacak yasayla dağlarda bekleyen PKK’lılardan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanların ülkeye dönüşlerinin sağlanması ve örgütün varlığı sona erdiğinden ‘PKK terör örgütü üyeliği, örgüt propagandası ve örgüt üyesi olmamakla birlikte örgütün amacı doğrultusunda çalışmak’ suçlamasıyla cezaevinde bulunanların tahliye olacak.

Halen cezaevlerinde 4 bin 200 dolayındaki mahkum ‘PKK ve bağlantılı’ suçlamalarla cezaevinde yatıyor.