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Çerçeve Yasa’nın Meclis’ten geçmesinin ardından hızlanan süreç İran’da PJAK engeline takıldı. Örgüt, “PKK feshi bizi bağlamaz” dedi. MSB ise Suriye’de SDG’nin feshinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Suriye ve Türkiye’deki süreçler tüm bölgeyi yakından etkilerken İran’daki PJAK, PKK’nın feshedilmesinin kendileriyle doğrudan bir bağlantısının olmadığını söyledi.

Gazete Pencere'nin haberine göre, Örgüt Sözcüsü Rêwar Avdanan, terör örgütü PKK ile ideolojik yakınlıklarını kabul ederken siyasi ve örgütsel açıdan bağımsız olduklarını savundu. PKK’nın feshedilmesinin ardından PJAK’ın varlığını sürdürüp sürdürmeyeceği sorusuna Avdanan, “Varlığımızı sürdürmemizin gerekli olduğu tüm alanlarda mücadelemize devam edeceğiz” dedi. Aynı zamanda örgütün Yürütme Konseyi üyesi de olan Avdanan, İran’da (Rojhilat) gerçek bir demokratik süreç başlatılması halinde benzer bir süreci değerlendirebileceklerini dile getirdi.

BAĞLANTILI ÖRGÜTLERE İŞARET EDİLDİ

Ankara ile terörist başı Öcalan arasında sürdürülen müzakereler sonrasında hazırlanan ve 10 Ağustos’ta Meclis’ten geçen 12 maddelik “çerçeve yasa”da PKK ile bağlantılı “diğer örgütlerin de silahsızlandırılması yer alıyordu.

İşaret edilen “bağlantılı” örgütler Suriye’de SDG, İran’da PJAK’ti. 18 Ağustos’ta yürürlüğe giren yasa kapsamında oluşturulan “Üst Kurul” ilk toplantısını 24 Ağustos Pazartesi günü toplamıştı. Buradaki toplantıdan da dört alt komisyonun kurulması kararı çıkmıştı. İşaret edilen “bağlantılı” örgütler Suriye’de SDG, İran’da PJAK’dı.

ENTEGRASYON SÜRECİ TAMAMLANDI

Suriye’deki entegrasyon süreci önceki gün itibariyle tamamlanmıştı. Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı mazlum Abdi Şam’da yaptığı açıklamada Suriye devletine entegre olduklarını ve varlıklarına son verdiklerini duyurmuştu.

Mazlum Abdi ve Suriye Kürtleri’nin önemli yetkililerinden İlham Ahmet’e Şam’da üst düzey görevler verilirken SDG savaşçılarının dört ayrı tugayda konuşlandırılması karara bağlandı. Kürtçe eğitim ise okullarda verilebilecek ancak eğitim dili olmayacak.

YPJ’nin de İçişleri Bakanlığı bünyesine alınması konusunda mutabakata varılırken nihai karar alınamadı. Suriye’deki entegrasyon süreci büyük oranda tamamlanırken kadınlardan oluşan YPJ, özel bir güç ve organize bir yapı olarak, İçişleri Bakanlığı içinde entegrasyonun mümkün olduğunu kaydetti.

Açıklamada, Şam’da İçişleri Bakanlığı’ndan resmi bir heyetle toplantı gerçekleştirildiği, müzakerelerin devam ettiği bildirildi.

PKK ve SDG’nin feshi, Suriye’deki sürecin tamamlanması ile Türkiye’de kat edilen mesafenin ardından gözler İran’daki Kürtlere çevrilmişti.

PKK’nın kolu olarak tanımlanan İran/Rojhilat Kürdistan Özgür Yaşam Partisi (PJAK) Sözcüsü ise PKK’nın bir kolu oldukları yönündeki tanımlamaları “yanlış anlatılar” olarak nitelendirdi. Öcalan’ın düşüncelerine ve yol haritasına inansalar da örgütün kendi kararlarını kendisinin aldığını vurguladı.

2000’li yıllardan bu yana silahlı faaliyet yürüten PJAK, İran’da Kürtlerin siyasi ve kültürel haklarını talep ediyor. Avdanan, Ankara’nın Kürt meselesini ağırlıklı olarak bir güvenlik sorunu olarak ele almaya devam etmesi halinde silahsızlanmanın kalıcı olmayacağı iddiasında bulundu.

Süreç kapsamındaki PKK ve SDG üyelerinin akıbeti de belirsizliğini koruyor. PKK'lıların Türkiye’ye dönmek istememesi halinde PJAK’a katılabileceğine ilişkin iddialara da yanıt veren Avdanan bu varsayımı reddetti. SDG’nin Şam yönetimi ile anlaşması sonrasında Suriye vatandaşı olmayan yaklaşık 2 bin savaşçıdan 2 bininin 800’ünün Irak Kürt Bölgesi’ne, 1200’ünün ise Türkiye’ye geçmesi öngörülüyor. SDG içindeki PKK’lıların bir kısmının PJAK saflarına geçebileceği de iddialar arasında. Londra merkezli El-Mecelle dergisinde yer alan habere göre Türkiye, daha önce Sipan Hamo (Samir Oso) örneğinde olduğu gibi, Mazlum Abdi’nin ismini de “terör listesinden” çıkarmayı değerlendiriyor.

Söz konusu adım, Suriye’deki yeni siyasi yapılanma ve SDG’nin entegrasyon süreciyle bağlantılı.

ANKARA FESİH KARARINDAN MEMNUN

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) SDG’nin fesih kararının kendilerini memnun ettiğini açıkladı. Açıklamada “SDG’nin feshi ve Suriye devlet kurumlarına entegrasyonu, Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunması ile ‘tek devlet, tek ordu’ anlayışının güçlendirilmesi bakımından önemli bir gelişmedir. Bu yöndeki gelişmeleri memnuniyetle karşılıyoruz” denildi.

Türkiye’deki sürece ilişkin açıklama yapan kendisini fesheden terör örgütü PKK’nın üst düzey isimlerinden Duran Kalkan ise atılan adımların önemli olduğunu belirtti.

SON GÜN 30 EYLÜL

Suriye, Türkiye ve İran’daki gelişmelerin etkilediği Irak’ta da benzer bir süreç işliyor. Bağdat yönetiminin ülkedeki örgütlere silah bırakmaları için tanıdığı süre 30 Eylül’de son buluyor. Ülkede gerilim had safhada. Ketaib Hizbullah silah bırakmayacağını açıklarken gözler Haşdi Şabi ve diğer İran yanlısı gruplarda. ABD’nin kazanılan seçime rağmen başbakan yaptırmadığı eski başbakanlardan Nuri El Maliki silahların devletin kontrolüne alınması konusunun çatışmadan uzak şekilde çözülmesi gerektiğini kaydetti. Irak Kanun Devleti Koalisyonu Başkanı Nuri el-Maliki, bu durumun devlet ile silahlı gruplar arasında çatışmaya dönüşmesi halinde büyük bir tehlikenin ortaya çıkacağını söyledi. Kanun Devleti Koalisyonu Başkanı, ülkedeki herhangi bir iç çatışmanın yalnızca bir kesime değil, tüm Irak’a zarar vereceğini belirtti.

Öte yandan Mart 2003’teki işgalden bu yana Irak’ta bulunan ABD liderliğindeki yabancı güçler de 30 Eylül’e kadar çekiliyor. Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Sözcüsü Sabah en-Numani, ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyon güçlerinin ülkeden çekilmesinin eylül sonuna kadar tamamlanacağını söyledi.

En-Numani, devlet televizyonu el-Irakiyye’ye yaptığı açıklamada, koalisyon bünyesinde görev yapan Alman güçlerinin Erbil’den çekilme çalışmalarını tamamladıklarını aktardı.

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, daha önceki açıklamalarında, Uluslararası Koalisyonun Irak’taki görevinin 30 Eylül’de sona ereceğini belirterek, bu tarihin kesin olduğunu ve değiştirilmeyeceğini söylemişti.