Amerika Birleşik Devletleri’nde faaliyet gösteren büyük pizza zincirleri, yükselen işçilik ve gıda maliyetleri ile artan kira giderleri nedeniyle ekonomik baskı altında kalmaya devam ediyor. Sektörde peş peşe şube kapatma ve yeniden yapılanma kararları alınırken, bazı markalar iflas korumasına başvuruyor.

Son olarak odun fırınında hazırladığı pizzalarla bilinen ödüllü restoran zinciri Smoking Monkey Pizza, mali sıkıntılar nedeniyle yeniden yapılandırma amacıyla iflas koruması başvurusu yaptı. Şirketin bağlı olduğu TB Enterprises’ın mahkemeye sunduğu belgelerde 100 bin ila 500 bin dolar arasında borç bildirildiği aktarıldı.

PİZZA SEKTÖRÜNDE KAPANMALAR HIZLANDI

Sektördeki küçülme dalgası birçok büyük markayı da etkiliyor. Papa John's, düşük performans gösteren 300 restoranını kapatacağını ve iş gücünde yüzde 7 küçülmeye gideceğini açıklamıştı.

Pizza Hut’ın bağlı olduğu Yum! Brands ise 2026’nın ilk yarısında 250 şubenin kapatılacağını duyurdu. Ayrıca Domino's Pizza Enterprises de yüzlerce düşük performanslı şubeyi kapatma kararı aldı.

Mahkeme kayıtlarına göre Smoking Monkey Pizza’nın en büyük alacaklıları arasında vergi dairesi, enerji şirketleri ve gıda tedarikçileri yer alıyor. Uzmanlar, restoran sektöründeki mali baskının önümüzdeki dönemde yeni iflas ve küçülme kararlarını beraberinde getirebileceğini belirtiyor.