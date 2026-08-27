Dünyanın en büyük otomotiv pazarı olan Çin, tarihinin en kontrolsüz ürün akınına tanıklık ediyor. Markaların pazar payı kapma mücadelesi sürdürülemez bir lansman fırtınasına dönüşürken, BYD Kıdemli Başkan Yardımcısı He Zhiqi yılın ilk beş ayında 542 yeni modelin tanıtıldığını açıkladı. İstatistikler, ülkede her gün ortalama 3 ila 4 yeni aracın vitrine çıktığını gösteriyor. Rekabetin ulaştığı boyut ise 16 Temmuz'da net bir şekilde görüldü; sektörde "Çılgın Perşembe" olarak adlandırılan o gün sekiz farklı otomotiv devi aynı anda lansman gerçekleştirdi.

DEV YATIRIMLARIN ÖMRÜ SADECE ÜÇ AY

Yeni araç geliştirme maliyetinin ortalama 149 milyon doları (1 milyar yuan) bulduğunu belirten He Zhiqi, devasa yatırımlarla çıkan modellerin satış patlamasının üç ay bile sürmediğini vurguladı. Hemen ardından piyasaya sürülen onlarca yeni araç, ürünlerin etkisini hızla kaybettiriyor. Öte yandan küresel pazarlardaki ihracat artışına rağmen iç pazarda vergi teşviklerinin yenilenmesiyle genel araç satışları %21, elektrikli ve hibrit (NEV) satışları ise %13 oranında geriledi.

BİLANÇOLAR KAN KAYBEDİYOR

Pazardaki daralma, sektör devlerinin mali tablolarına doğrudan yansıdı:

BYD: Yılın ilk yarısındaki satışlarında %16 düşüş yaşayarak son altı yılın ilk yarıyıl gerilemesini kaydetti.

Great Wall Motor: İlk yarıyıl net kârında yaklaşık %60 oranında sert bir düşüş öngörüyor.

Seres Group: Huawei iş birliğiyle öne çıkan marka, dönemi net zararla kapatmaya hazırlanıyor.

SEKTÖR ZORUNLU EKLENME SÜRECİNE GİRİYOR

Nio CEO'su William Li, pazarın artık olgunlaşma döneminde olduğunu ve hanelerin çoğunun araç sahibi olması sebebiyle odağın mevcut araç parkını yenilemeye kayması gerektiğini ifade etti. Analistler ise devam eden fiyat ve model savaşlarının zayıf sermayeli markaları eleneceğini, lansman temposunun ise zorunlu olarak yavaşlayacağını öngörüyor.