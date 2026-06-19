Piyasayı sallamaya geliyor: Bütçe dostu yeni elektrikli otomobil yolda

Kamuflajlı olarak test edilen prototipler incelendiğinde, aracın Renault Twingo ile büyük ölçüde benzer bir tasarım çizgisi taşıdığı görülüyor. Yeni Spring, ikiz kardeşi gibi eğimli bir C sütununa, kavisli bir tavan hattına ve yuvarlatılmış arka cam hatlarına sahip olacak. Ancak ön ve arka kısımdaki karakteristik dokunuşlar, Twingo’nun belirgin özelliklerinden arındırılarak Dacia kimliğine büründürülecek.