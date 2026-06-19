Otomobil üreticisi Dacia, Renault Twingo’nun ikiz kardeşi olarak nitelendirilen ve Avrupa pazarında üretimi gerçekleştirilecek yeni elektrikli modelinin ismini resmi olarak paylaştı.
Piyasayı sallamaya geliyor: Bütçe dostu yeni elektrikli otomobil yolda
Dacia, Renault Twingo ile aynı platformu paylaşacak yeni elektrikli modelinin adını "Spring" olarak duyurdu. Avrupa'da üretilecek ve 18 bin euronun altında fiyatlandırılacak yeni elektrikli araç, ekim ayındaki Paris Otomobil Fuarı'nda tanıtılacak.Kaynak: Haber Merkezi
Paylaşılan yeni bir görselle adı kesinleşen otomobil, "New Spring" adıyla tanıtılacak ancak aracın arka bölümünde sadece "Spring" ibaresi yer alacak. Bu durum, markanın mevcut Spring modeliyle yeni versiyonun bir dönem eş zamanlı olarak satışta kalacağına işaret ediyor.
Yeni elektrikli modelin resmi lansmanının önümüzdeki ekim ayında gerçekleştirilecek Paris Otomobil Fuarı'nda yapılması planlanıyor. Henüz teknik detayları tam olarak açıklanmayan modelin, dört kişilik bir oturma kapasitesine ve geniş bir bagaj hacmine sahip olacağı belirtiliyor.
Kamuflajlı olarak test edilen prototipler incelendiğinde, aracın Renault Twingo ile büyük ölçüde benzer bir tasarım çizgisi taşıdığı görülüyor. Yeni Spring, ikiz kardeşi gibi eğimli bir C sütununa, kavisli bir tavan hattına ve yuvarlatılmış arka cam hatlarına sahip olacak. Ancak ön ve arka kısımdaki karakteristik dokunuşlar, Twingo’nun belirgin özelliklerinden arındırılarak Dacia kimliğine büründürülecek.
Teknik altyapısının Renault Twingo ile paralellik göstermesi beklenen yeni modelde, 27,5 kWh kapasiteli bir bataryanın yer alacağı ve aracın tek şarjla 260 kilometrenin üzerinde bir sürüş menzili sunacağı tahmin ediliyor.
18 bin euronun altındaki hedef fiyatıyla Renault Twingo’dan daha ekonomik bir seçenek sunacak olan Yeni Spring, Avrupa'nın en ulaşılabilir elektrikli otomobillerinden biri olmayı hedefliyor.
Elektrikli araç hamlesini sürdüren Dacia, önümüzdeki dört yıllık süreçte üç yeni elektrikli modeli daha piyasaya sürmeyi planlarken, bu modellerden birinin de yeni nesil Sandero'nun elektrikli versiyonu olacağı belirtiliyor.