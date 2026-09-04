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Kaynak: DHA

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün mamulleri, makaron kaçakçılığı ile bozuk ve tarihi geçmiş gıda ürünlerinin tespiti ve piyasaya sürülmesinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, dün belirlenen 2 adrese operasyon düzenledi. Adreslerdeki aramalarda 16 bin 200 adet bozulmuş ve tarihi geçmiş enerji içeceği, 11 bin 200 adet sıkıştırılmış elektronik sigara tütünü ile 90 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan H.B.Ü. (55) ve C.C.S. (29) hakkında adli işlem başlatıldı. Ele geçirilen enerji içecekleri, imha edilmek üzere İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.