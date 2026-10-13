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Kaynak: İHA

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, M.Y. isimli şahsın piyasaya sahte dolar sürmeye hazırlandığı belirlendi. Şüpheliyi yakalayan ekipler, iş yerinde yaptıkları aramada 100 dolarlık 462 banknot olmak üzere toplam 46 bin 200 dolar değerinde sahte para ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.