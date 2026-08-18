Otomobil alım sürecinde Türkiye'de çoğunlukla ilk olarak aracın ikinci el piyasası sorgulanıyor.
Piyasası zayıf ama binen inmiyor: Sanayiye uğramayan 8 araç
Türkiye ikinci el araç piyasasında hızlı el değiştirmeyen ancak doğru motor ve şanzıman ikilisiyle uzun ömürlü kullanım sunan, dayanıklılığıyla öne çıkan 8 otomobil modeli sıralandı.Kaynak: Haber Merkezi
Toyota Corolla, Honda Civic, Ford Focus ve Renault Megane gibi popüler modeller satış rakamlarında liderliği korurken, bazı kaliteli araçlar hak ettiği ilgiyi göremedi.
Ancak bir modelin az satılması veya ikinci elde yavaş el değiştirmesi kalitesiz olduğu anlamına gelmiyor.
Piyasada rakiplerinin arkasında kalan fakat sağlamlığıyla dikkat çeken modeller şunlardır:
Mitsubishi Lancer (2007-2017): Sınırlı servis ağı ve güçlü rakipleri nedeniyle geri planda kaldı.
Atmosferik benzinli ve manuel seçenekleri, karmaşık turbo sistemleri barındırmadığı için oldukça uzun ömürlüdür.
Mitsubishi Colt (2004-2012): Segmentindeki sert rekabette öne çıkamadı
Sade bir yapıya sahip 1.3 litrelik atmosferik benzinli ve manuel şanzımanlı versiyonları sorunsuz kullanım imkanı sağlar.
Subaru Legacy (2003-2009): Dört tekerlekten çekişi ve boxer motoruyla niş bir kitleye hitap ediyor.
Düzenli bakımı yapıldığında yüksek kilometrelere ulaşan atmosferik benzinli motorlarda yağ takibi önem taşır.
Mazda 6: D segmentinde rakiplerinin gerisinde kalan model, 2.0 Skyactiv-G atmosferik motoru ve tork konvertörlü otomatik şanzımanıyla dayanıklılık tarafında oldukça iddialıdır.
Mazda CX-5 (2012-2017): SUV sınıfında alternatif kalan CX-5, 2.0 Skyactiv-G atmosferik benzinli ünite ve geleneksel otomatik şanzıman birleşimiyle karmaşık arızalardan uzak durmak isteyenler için idealdir.
Suzuki S-Cross: Pazarda hak ettiği payı alamayan modelin ilk yıllarında sunulan 1.6 M16A atmosferik benzinli ve manuel kombinasyonu, en az risk barındıran seçenekler arasında yer alır.
Ford Fusion: Farklı tasarımı sebebiyle Fiesta kadar satılmadı.
Ancak Fiesta altyapısını kullanan 1.4 Duratec benzinli ve manuel versiyonu, parça kolaylığı ve mekanik basitliğiyle öne çıkar.
Toyota Verso: MPV pazarının daraldığı döneme denk gelen modelin 1.6 Valvematic benzinli ve manuel seçenekleri atmosferik yapısıyla uzun ömürlü bir sürüş sunar.
(Webtekno)