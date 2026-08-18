Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv Piyasası zayıf ama binen inmiyor: Sanayiye uğramayan 8 araç

Piyasası zayıf ama binen inmiyor: Sanayiye uğramayan 8 araç

Türkiye ikinci el araç piyasasında hızlı el değiştirmeyen ancak doğru motor ve şanzıman ikilisiyle uzun ömürlü kullanım sunan, dayanıklılığıyla öne çıkan 8 otomobil modeli sıralandı.

Kaynak: Haber Merkezi
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Piyasası zayıf ama binen inmiyor: Sanayiye uğramayan 8 araç - Resim: 1

Otomobil alım sürecinde Türkiye'de çoğunlukla ilk olarak aracın ikinci el piyasası sorgulanıyor.

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Piyasası zayıf ama binen inmiyor: Sanayiye uğramayan 8 araç - Resim: 2

Toyota Corolla, Honda Civic, Ford Focus ve Renault Megane gibi popüler modeller satış rakamlarında liderliği korurken, bazı kaliteli araçlar hak ettiği ilgiyi göremedi.

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Piyasası zayıf ama binen inmiyor: Sanayiye uğramayan 8 araç - Resim: 3

Ancak bir modelin az satılması veya ikinci elde yavaş el değiştirmesi kalitesiz olduğu anlamına gelmiyor.

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Piyasası zayıf ama binen inmiyor: Sanayiye uğramayan 8 araç - Resim: 4

Piyasada rakiplerinin arkasında kalan fakat sağlamlığıyla dikkat çeken modeller şunlardır:

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Piyasası zayıf ama binen inmiyor: Sanayiye uğramayan 8 araç - Resim: 5

Mitsubishi Lancer (2007-2017): Sınırlı servis ağı ve güçlü rakipleri nedeniyle geri planda kaldı.

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Piyasası zayıf ama binen inmiyor: Sanayiye uğramayan 8 araç - Resim: 6

Atmosferik benzinli ve manuel seçenekleri, karmaşık turbo sistemleri barındırmadığı için oldukça uzun ömürlüdür.

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Piyasası zayıf ama binen inmiyor: Sanayiye uğramayan 8 araç - Resim: 7

Mitsubishi Colt (2004-2012): Segmentindeki sert rekabette öne çıkamadı

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Piyasası zayıf ama binen inmiyor: Sanayiye uğramayan 8 araç - Resim: 8

Sade bir yapıya sahip 1.3 litrelik atmosferik benzinli ve manuel şanzımanlı versiyonları sorunsuz kullanım imkanı sağlar.

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Piyasası zayıf ama binen inmiyor: Sanayiye uğramayan 8 araç - Resim: 9

Subaru Legacy (2003-2009): Dört tekerlekten çekişi ve boxer motoruyla niş bir kitleye hitap ediyor.

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Piyasası zayıf ama binen inmiyor: Sanayiye uğramayan 8 araç - Resim: 10

Düzenli bakımı yapıldığında yüksek kilometrelere ulaşan atmosferik benzinli motorlarda yağ takibi önem taşır.

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Piyasası zayıf ama binen inmiyor: Sanayiye uğramayan 8 araç - Resim: 11

Mazda 6: D segmentinde rakiplerinin gerisinde kalan model, 2.0 Skyactiv-G atmosferik motoru ve tork konvertörlü otomatik şanzımanıyla dayanıklılık tarafında oldukça iddialıdır.

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Piyasası zayıf ama binen inmiyor: Sanayiye uğramayan 8 araç - Resim: 12

Mazda CX-5 (2012-2017): SUV sınıfında alternatif kalan CX-5, 2.0 Skyactiv-G atmosferik benzinli ünite ve geleneksel otomatik şanzıman birleşimiyle karmaşık arızalardan uzak durmak isteyenler için idealdir.

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Piyasası zayıf ama binen inmiyor: Sanayiye uğramayan 8 araç - Resim: 13

Suzuki S-Cross: Pazarda hak ettiği payı alamayan modelin ilk yıllarında sunulan 1.6 M16A atmosferik benzinli ve manuel kombinasyonu, en az risk barındıran seçenekler arasında yer alır.

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Piyasası zayıf ama binen inmiyor: Sanayiye uğramayan 8 araç - Resim: 14

Ford Fusion: Farklı tasarımı sebebiyle Fiesta kadar satılmadı.

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Piyasası zayıf ama binen inmiyor: Sanayiye uğramayan 8 araç - Resim: 15

Ancak Fiesta altyapısını kullanan 1.4 Duratec benzinli ve manuel versiyonu, parça kolaylığı ve mekanik basitliğiyle öne çıkar.

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Piyasası zayıf ama binen inmiyor: Sanayiye uğramayan 8 araç - Resim: 16

Toyota Verso: MPV pazarının daraldığı döneme denk gelen modelin 1.6 Valvematic benzinli ve manuel seçenekleri atmosferik yapısıyla uzun ömürlü bir sürüş sunar.

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Piyasası zayıf ama binen inmiyor: Sanayiye uğramayan 8 araç - Resim: 17

(Webtekno)

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