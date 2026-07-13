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Kaynak: AA

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’a yönelik üçüncü saldırı turunun başlatıldığını duyururken, Tahran yönetimi de Körfez ülkelerine yönelik misillemelerini artırdı. Orta Doğu’da tırmanan gerilim, Asya piyasalarında özellikle teknoloji ve yarı iletken hisselerinde satışları hızlandırdı.

KAYIPLARIN MERKEZİNDE GÜNEY KORE VAR

Bölgede en sert düşüş Güney Kore’de yaşandı. Kospi endeksi yüzde 9 gerilerken, önemli yarı iletken üreticisi SK Hynix’in hisselerinde kayıp yüzde 12’yi aştı. Samsung Electronics ise yapay zeka çiplerine yönelik yatırımlarını öne çekme planını açıklamasına rağmen haftaya düşüşle başladı.

TAYFUN ETKİSİ ÇİN’İ VURDU

Öte yandan Çin’in doğusunda etkili olan Bavi Tayfunu da piyasaları olumsuz etkiledi. Tahliye edilenlerin sayısı 2,4 milyonu aşarken, binlerce uçuş ve tren seferi iptal edildi. Şanghay ve Hangcou’daki havalimanlarında yüzlerce uçuş durdurulurken, bazı bölgelerde okullar tatil edildi ve faaliyetler askıya alındı.

ENDEKSLERDE SON DURUM

Yaşanan gelişmelerin ardından Güney Kore’de Kospi endeksi 6.807 puana gerilerken, Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,8 düşüşle 67.350 puandan kapandı. Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,4 kayıpla 3.903 puana inerken, Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 düşüşle 24.162 puandan işlem gördü. Hindistan’da Sensex endeksi ise yüzde 0,2 gerileyerek 77.387 puan seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda jeopolitik risklerin seyrine bağlı olarak satış baskısının devam edebileceği değerlendiriliyor.