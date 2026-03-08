ABD-İsrail’in İran’a savaş başlatmasının ardından küresel piyasalarda yaşanan dalgalanma altın fiyatlarında da hareketliliğe neden oldu. Güvenli liman olarak görülen altına yönelim artarken, yatırımcılar ve vatandaşlar 8 Mart 2026 Pazar günü itibarıyla “Gram altın, çeyrek altın ve ons altın bugün ne kadar?” sorusunun yanıtını merak ediyor.

İç ve dış piyasalarda yaşanan gelişmeler altın fiyatlarını doğrudan etkilerken, günün ilk saatlerinden itibaren güncel rakamlar yakından takip ediliyor.

8 Mart Pazar altın fiyatlarında güncel durum şöyle: