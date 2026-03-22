Orta Doğu'daki gerilim, küresel piyasalarda sert dalgalanmalara yol açmaya devam ediyor. ABD'nin bölgeye binlerce asker ve denizci sevk etme hazırlığı, enerji maliyetlerinde yükseliş beklentisini güçlendirirken altın fiyatlarında tarihi düşüş yaşandı.

ONS ALTINDA REKOR HAFTALIK KAYIP

ABD-İsrail'in İran'a yönelik 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından tansiyonun artması, yatırımcıları riskli varlıklara yöneltti. Ons altın fiyatı, haftalık bazda yaklaşık yüzde 10,4 değer kaybederek 4.500 doların altına geriledi. Spot altın şu anda 4.490-4.500 dolar bandında işlem görüyor; bu seviye, yılın başındaki zirvelerden ciddi bir geri çekilme anlamına geliyor. Güçlü dolar endeksi ve yükselen tahvil getirileri, altını baskılayan ana faktörler arasında yer alıyor. Doların güçlenmesi, diğer para birimleriyle işlem yapan yatırımcılar için altını daha pahalı hale getirerek talebi sınırlıyor.

GRAM ALTIN DA SERT DÜŞÜŞ YAŞADI

Türkiye piyasalarında gram altın fiyatı, ons altındaki gerileme ve dolar/TL kurunun etkisiyle haftalık yüzde 10,2 civarında kayıp yaşadı. Gram altın fiyatı 6.406 TL'ye kadar indi ve şu anda 6.400 TL seviyelerinde seyrediyor. Yatırımcılar, jeopolitik risklerin altın talebini artırmasını beklerken, tersine yüksek faiz ortamı ve enflasyonist baskıların altın üzerindeki "faiz baskısı" etkisi ağır bastı.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ YÜKSELİYOR, FAİZLER YÜKSEK KALACAK

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı bloke etme ihtimali, küresel enerji fiyatlarında patlama riskini artırıyor. Brent petrol fiyatlarının 110 dolar civarına yükselmesi, enflasyonist baskıları tetikliyor. Bu durum, merkez bankalarının faizleri daha uzun süre yüksek tutacağı beklentisini güçlendiriyor. Fed, son toplantısında faizleri sabit tutarken enflasyon tahminlerini yukarı revize etti. Fed Başkanı Jerome Powell, savaş kaynaklı belirsizliğin para politikasını zorlaştırdığını vurguladı. Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) nisan ayı gibi erken bir tarihte faiz artırımına gidebileceği öngörülüyor.

ALTIN NEDEN GÜVENLİ LİMAN OLMAKTAN ÇIKTI?

Altın geleneksel olarak enflasyona ve jeopolitik risklere karşı güvenli liman olsa da, şu anki ortamda yüksek faiz oranları getiri sağlamayan varlıkların cazibesini azaltıyor. Yatırımcılar, tahvil ve dolar gibi getiri sunan enstrümanlara yönelirken altın satış baskısı altında kaldı. Piyasa uzmanları, Orta Doğu'daki gelişmelerin seyrine göre altın fiyatlarında dalgalanmanın süreceğini belirtiyor. Ancak kısa vadede faiz baskısı ve güçlü doların etkisiyle aşağı yönlü hareketin devam etmesi bekleniyor.

Yatırımcılar, enerji piyasalarındaki gelişmeleri ve merkez bankalarının önümüzdeki haftalardaki açıklamalarını yakından takip ediyor. Savaşın uzaması halinde enflasyonist risklerin artması, uzun vadede altına yeniden talep getirebilir; ancak şu aşamada baskı üstün konumda.