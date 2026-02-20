Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 129,85 puan artarak 13.934,06 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 21,71 puan ve yüzde 0,16 azalışla 13.782,50 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 13.718,14 puanı, en yüksek 13.934,06 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa yüzde 0,94 artışla 13.934,06 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 212,34 puan ve yüzde 1,39 artışla 15.490,94 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 2,09, hizmetler endeksi yüzde 0,95, mali endeks yüzde 0,86 ve sanayi endeksi yüzde 0,77 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 70'i prim yaptı, 26'sı geriledi, 4'ü yatay seyretti. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Türkiye İş Bankası (C), Sasa Polyester ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONS FİYATI 5 BİN 28,4 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 5 bin 28,4 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 7 milyon 350 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 33,76, bileşik getirisi yüzde 36,60 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 43,6577, satışta 43,8326 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 43,6607, satışta 43,8357 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1800, sterlin/dolar paritesi 1,3504 ve dolar/yen paritesi 154,881 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,7 düşüşle 71,1 dolardan işlem görüyor.