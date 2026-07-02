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Kaynak: AA

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 104,43 puan artışla 14.455,03 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 31,46 puan ve yüzde 0,22 artışla 14.382,06 puandan başladı. Gün içinde en düşük 14.379,22 puanı, en yüksek 14.487,16 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,73 değer kazanarak tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 131,58 puan ve yüzde 0,79 artışla 16.792,35 puana yükseldi.

Sektör endekslerinde teknoloji yüzde 2,50, sanayi yüzde 0,92 ve mali endeks yüzde 0,30 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,60 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 45’i yükselirken, 52’si geriledi. En çok işlem gören hisseler arasında Türk Hava Yolları, ASELSAN, Astor Enerji, Türkiye İş Bankası (C) ve Akbank yer aldı.

Altının onsu uluslararası piyasalarda 4 bin 124 dolardan işlem görürken, Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 2,30 artışla 6 milyon 200 bin 500 liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası’nda 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bileşik getirisi yüzde 40,13 olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların efektif kurunu alışta 46,5754 lira, satışta 46,7620 lira olarak açıkladı.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1447, sterlin/dolar paritesi 1,3370 ve dolar/yen paritesi 160,90 seviyesinde bulunuyor.

Brent petrolün varili ise yüzde 0,8 düşüşle 70,7 dolardan işlem görüyor.