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Kaynak: AA

Dün günü 12.122,94 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 38,74 puan ve yüzde 0,32 artışla 12.161,68 puanda kaydetti. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 3,32 puan ve yüzde 0,03 azalışla 12.119,61 puana geriledi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 12.062,45, en yüksek 12.186,50 puanda kaydetti.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 1,33 ve mali endeks yüzde 1,05 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,14 ve sanayi endeksi yüzde 0,47 değer aldı.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 45'i yükselirken 51'i düştü. En çok işlem gören hisse senetleri, ASELSAN, Astor Enerji, Akbank, Yapı ve Kredi Bankası ile Tüpraş olması dikkat çekti.

ALTININ ONS FİYATI 4 BİN 120 DOLAR OLDU

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,15, bileşik getirisi yüzde 39,42 seviyesinde kaydetti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1180, sterlin/dolar paritesi 1,3190 ve dolar/yen paritesi 158,3 düzeyinde konumlandı.

İstanbul serbest piyasada dolar 49,2200 liradan, avro 55,1950 liradan satışa çıkıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,3 artışla 4 bin 120 dolardan, aralık vadeli Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 4,2 artışla 104,4 dolardan işlem kaydetti.