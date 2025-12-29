ABD Başkanı Trump’ın açıklamaları ile jeopolitik gerilimin azalması ve FED’in faiz indirimi beklentilerinin artması piyasalarda yılın son haftasının sakin geçmesinin önünü açtı. ABD Başkanı Donald Trump, pazar günü yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile savaşın sona erdirilmesine yönelik bir anlaşmaya “çok yaklaştıklarını, belki de çok çok yakın olduklarını” söyledi.

Küresel piyasalarda altın ve gümüş üst üste gelen rekorlar sonrası düşüşe geçerken bu durum gram altına da yansıdı.

Altının ons fiyatı açılışı 4 bin 532 dolardan yaptıktan sonra yüzde 0,64’lük düşüşle 4 bin 504 dolara geldi. Gram altın ise açılışı 6 bin 245 liradan yaptığı açılış sonrası yüzde 0,44 oranında azalarak 6 bin 217 lira seviyesine geldi. Çeyrek altın 10 bin 181 liradan, Cumhuriyet altını ise 40 bin 195 liradan satılıyor.

Gümüş fiyatlarında da yeni haftada düşüş yaşanıyor. Sabah erken saatlerde 83,98 dolarla rekor seviyeye çıkan gümüşün ons fiyatı 79,14 dolara geriledi.

DOLAR VE EURO KURUNDA SON DURUM

Serbest piyasada 42,9300 liradan alınan dolar, 42,9320 liradan satılıyor. 50,5230 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 50,5250 lira oldu.

Cuma günü doların satış fiyatı 42,8810, euronun satış fiyatı ise 50,6700 lira olmuştu.