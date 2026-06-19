FED toplantısından çıkan birkaç şahin cümleyi gördü...

Faiz artışı ihtimaline odaklandı...

Ve hemen şu sonuca vardı:

"Faiz indirimleri rafa kalktı."

Oysa bana göre tablo tam olarak öyle değil.

Hatta tam tersine...

Çünkü Kevin Warsh'ın başkanlığındaki ilk Fed toplantısından çıkan mesajlar dikkatle incelendiğinde, ortada yeni bir faiz artırımı döngüsünden çok, gelecekteki faiz indirimlerinin altyapısını hazırlamaya çalışan bir yaklaşım görülüyor.

Şunu unutmayalım...

Warsh göreve gelir gelmez piyasalara "rahat olun, faizleri indireceğiz" mesajı veremezdi.

Her şeyden önce Fed'in yıllardır mücadele ettiği enflasyon beklentileri yeniden yukarı dönerdi.

Piyasalar gevşer,

Tahvil faizleri düşer,

Finansal koşullar rahatlar ve FED'in enflasyonla mücadelede kazandığı güven önemli ölçüde zarar görebilirdi.

Bu nedenle Warsh'ın ilk toplantısında sert görünmesi, aslında son derece doğal.

Çünkü merkez bankacılığında güven inşa etmek yıllar alır.

Kaybetmek ise birkaç cümleye bakar.

İşte bu yüzden piyasanın korkuyla karşıladığı o meşhur "noktasal grafik" bence göründüğü kadar şahin değil.

Evet...

Bazı üyeler bu yıl içinde faiz artırımı öngörüyor.

Ama aynı tabloda faizlerin sabit kalmasını veya düşmesini bekleyen çok güçlü bir grup da bulunuyor.

Yani Fed içinde ortak bir "faiz artırma zorunluluğu" görüşü oluşmuş değil.

Tam tersine ciddi bir görüş ayrılığı var.

Bu da bize Fed'in artık önceden belirlenmiş bir yol haritasıyla değil, tamamen verilerle hareket edeceğini gösteriyor.

Peki veriler ne söylüyor?

İşte asıl soru bu.

Manşetlerde enflasyon konuşuluyor ama ekonomik aktivitede yavaşlama çok daha dikkat çekici hale gelmeye başladı.

ABD ekonomisi yavaşlıyor.

Tüketici harcamaları eski temposunda değil.

Kredi büyümesi zayıflıyor.

Konut piyasası baskı altında.

Şirket yatırımları yavaşlıyor.

İşgücü piyasasında soğuma sinyalleri giderek artıyor.

Yani ekonominin birçok alanında fren izleri görülmeye başlanmış durumda.

Tarih bize şunu gösteriyor:

Fed faiz artırımlarını enflasyon yükseldiği için yapar.

Ama faiz indirimlerini çoğu zaman büyüme yavaşladığı için yapmak zorunda kalır.

Bugün ABD ekonomisinde gördüğümüz tablo da yavaş yavaş bu ikinci senaryoya doğru evriliyor olabilir.

İşte bu yüzden Warsh'ın açıklamalarında benim dikkatimi çeken konu faizler değil, kurduğu çalışma grupları oldu.

Çünkü yeni Fed Başkanı sadece bugünün rakamlarına bakmıyor.

Yapay zekâyı inceliyor.

Verimlilik artışını inceliyor.

İşgücü piyasasının dönüşümünü inceliyor.

Yeni veri kaynaklarını inceliyor.

Ekonominin arz kapasitesini inceliyor.

Bunlar ilk bakışta teknik detay gibi görünebilir.

Ama aslında son derece kritik.

Çünkü önümüzdeki yıllarda yapay zekâ kaynaklı verimlilik artışı gerçekten beklendiği kadar güçlü olursa, bu durum ekonomik büyümeyi desteklerken enflasyon baskısını azaltabilir.

Enflasyon baskısının azalması ise Fed'in elini rahatlatır.

Fed'in elinin rahatlaması ise daha düşük faizler için alan açar.

Bir başka dikkat çekici konu da Warsh'ın kendi faiz tahminini açıklamaması oldu.

Birçok kişi bunu şahinlik olarak yorumladı.

Ben tam tersini düşünüyorum.

Çünkü Warsh aslında şunu söylüyor:

"Ben piyasaya söz vermeyeceğim. Verilere göre hareket edeceğim."

Bu yaklaşım Fed'i önceden belirlenmiş bir faiz patikasına mahkûm etmiyor.

Tam tersine şartlar değiştiğinde çok daha hızlı hareket edebilme esnekliği sağlıyor.

Yani Warsh kendisini bağlamıyor.

Kapıları kapatmıyor.

Bana göre piyasanın gözden kaçırdığı en önemli detay da tam olarak bu.

Bugün Fed'in önündeki en büyük risk belki de artık enflasyon değil.

Ekonomik büyümede yaşanabilecek sert bir yavaşlama.

Eğer önümüzdeki aylarda ekonomik aktivitedeki zayıflama hızlanırsa, bugün konuşulan faiz artırımı senaryoları çok kısa sürede yerini yeniden faiz indirimi tartışmalarına bırakabilir.

Üstelik bunun için yıllarca beklemek de gerekmeyebilir.

Bu nedenle ben Fed toplantısının özeti olarak şu cümleyi kuruyorum:

"Faiz indirimi hikâyesi bitmedi."

Sadece piyasanın beklediği kadar hızlı olmayacağı mesajı verildi.

Warsh'ın ilk toplantısı bana göre yeni bir sıkılaşma döneminin değil, daha kontrollü ve daha güvenilir bir gevşeme sürecinin hazırlık toplantısıydı.

Herkes Fed'in söylediği kelimelere bakıyor.

Ben ise Fed'in hazırladığı zemine bakıyorum.

Ve orada hâlâ faiz indirimlerinin ayak seslerini duyuyorum.

Bana göre Fed bugün faiz artırmaktan değil, yarın faiz indirebilmek için güven inşa etmekten bahsediyor.