ABD’nin Venezuela’da petrol taşıyan tankerleri hedef alması, FED’in faiz indirimi beklentisi ve jeopolitik riskler piyasaları adeta yangın yerine çevirdi. Altın ve gümüşte dün gelen rekorlar bugün de devam etti.

Küresel piyasada altının ons fiyatı bir kez daha rekor kırdı. Açılışı 4 bin 443 dolardan yapan ons altın 4 bin 497 dolara kadar yükselerek rekor tazeledi. Altının ons fiyatı saat 08.50 itibari ile açılışa göre yüzde 0,82 değer kazancıyla 4 bin 479 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Ons altının değer kazanması serbest piyasada gram altının da rekor tazelemesinin önünü açtı. Güne 6 bin 112 liradan başlayan gram altın 6 bin 191 liraya kadar yükselerek yeni zirveyi gördü. Gram altın saat 08.50 itibari ile 6 bin 167 liradan satılıyor.

Öte yandan çeyrek altın yüzde 1’in üstünde değer kazanarak 10 bin 91 liradan işlem görürken Cumhuriyet altını ise 40 bin 253 lira seviyesinde yer alıyor.

GÜMÜŞ İLK KEZ 70 DOLARI GÖRDÜ

Altının yanı sıra gümüş fiyatları da yeni zirvesini, gördü. Bugün tarihinde ilk kez 70 dolar seviyesini göre gümüşün ons fiyatı 69,35 dolarda dengelendi.

DOLAR VE EURO KURUNDA SON DURUM

Serbest piyasada 42,8250 liradan alınan dolar, 42,8270 liradan satılıyor. 50,5760 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 50,5780 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 42,8110, avronun satış fiyatı ise 50,3360 lira olmuştu.

PİYASALAR ABD’DEN GELECEK VERİLERE ODAKLANDI

Küresel piyasalarda yapay zeka ile teknoloji şirketlerine ilişkin devam eden iyimser havanın etkisi ve hisse senedi piyasalarında yıl sonu rallisinin olabileceğine dair beklentilerle risk iştahı yüksek seyretmeye devam ederken, gözler bugün ABD'de açıklanacak büyüme verisine çevrildi.

Küresel piyasalarda Noel tatili öncesinde genel olarak iyimser bir hava hakim bulunurken, tatil nedeniyle ileriki günlerde açık olacak az sayıdaki borsada da likiditenin düşük seviyede bulunması bekleniyor.

Geçen hafta teknoloji ile yapay zeka şirketlerine ilişkin endişeler bu hafta yerini iyimserliğe bıraktı.

ABD'de enflasyonun yavaşlamasının ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimleri konusunda daha fazla alana sahip olabileceğine yönelik beklentiler de küresel piyasalardaki risk iştahını desteklerken, Bankanın gelecek yıl 2 faiz indirimi yapacağı öngörülüyor.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verisinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini ve Fed'in gelecek yılki politikalarına ilişkin ipucu verebileceğini belirtiyor.