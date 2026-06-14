Piyasalar şokta: Konutta ve otomobilde fırsat dönemi ne zaman?

Altındaki fiyat beklentisi, gayrimenkulde olduğu gibi otomotiv pazarında da derin bir tıkanıklığa neden oldu. Sermayenin güvenli limanda kilitli kalmasıyla ikinci el araç piyasasının durma noktasına geldiğini belirten oto galerici Murat Aslan, durumu şu sözlerle özetledi: