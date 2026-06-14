Altın piyasasında son dönemde yaşanan sert geri çekilmeler, yüksek fiyattan alım yapan yatırımcıları bekleme moduna aldı. Enflasyonun dahi altında getiri sağlayan ve zirve seviyesi olan 7.811 TL'den bu yana yüzde 20 değer kaybeden gram altın, 200 günlük ortalamasına kadar çekildi.
Piyasalar şokta: Konutta ve otomobilde fırsat dönemi ne zaman?
Gram altın, son 2,5 ayın en düşük seviyesine geriledi. Yüksek fiyattan altın alan yatırımcıların 7 bin 500 liralık psikolojik sınırı bekleyerek zararına satış yapmaması; konut, arsa ve otomobil piyasalarında ticareti durma noktasına getirdi.Kaynak: Diğer
Son bir yılda altın alanların maliyeti ortalama 5 bin 500 - 5.700 TL civarındayken, son iki ayda piyasaya girenlerin maliyetinin 7 bin lirayı aşması, piyasada büyük bir "beklenti ekonomisi" oluşturdu. Yatırımcıların zararına satış yapmaktan kaçınarak birikimlerini yastık altında tutması, gayrimenkul sektöründe gözle görülür bir durgunluğa yol açtı.
Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli’nin haberine göre sektör uzmanları, vatandaşların konut talebinin bitmediğini ancak ertelendiğini belirtiyor. Birikimini altında tutan yatırımcının 7 bin 500 liralık psikolojik sınırı beklediğini ifade eden uzmanlar, bu rakamın aşılması durumunda yastık altındaki devasa sermayenin çözülerek doğrudan konut ve arsa pazarını hareketlendireceğini öngörüyor.
Altındaki fiyat beklentisi, gayrimenkulde olduğu gibi otomotiv pazarında da derin bir tıkanıklığa neden oldu. Sermayenin güvenli limanda kilitli kalmasıyla ikinci el araç piyasasının durma noktasına geldiğini belirten oto galerici Murat Aslan, durumu şu sözlerle özetledi:
“Şu an ikinci el piyasası neredeyse durma noktasına geldi. Tıkanıklığın ana sebebi tamamen altındaki fiyat beklentisi. İnsanlar altını yüksekten aldı, enflasyon karşısında da istediği getiriyi tam bulamadı. Gram fiyatı yatırımcının beklediği o psikolojik seviyeye ulaştığı gün, bayilerdeki ve ikinci el pazarındaki bu sessizlik yerini büyük bir satış patlamasına bırakacaktır”
Yüksek maliyetli yatırımcılar zararına satmamak için yastık altındaki altınını sıkı sıkıya korurken, madalyonun diğer yüzünde farklı bir hareketlilik yaşanıyor. Yaz aylarının ve düğün sezonunun yaklaşmasını fırsat bilen yeni bir kitle, mevcut düşük fiyat seviyelerini alım fırsatı olarak görüyor.
Kuyumcularda bozduranlardan ziyade yeni alım yapanların yoğunluğu dikkat çekerken, piyasada oluşan "satan yok ama alan var" dengesi, yastık altı birikimlerin rekor seviyelere ulaşmasını destekliyor.