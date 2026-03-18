Küresel piyasalar ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaşı takip ederken ABD Merkez Bankası Fed faiz kararını açıkladı.

Fed faizi yüzde 3,50 ile 3,75 aralığında sabit bıraktı.

FED yetkilileri federal fon oranının 2026 sonunda medyan yüzde 3,4 olmasını bekliyor.

FED Üyelerinin 2026 yıl sonu çekirdek PCE beklentisi yüzde 2,7 oldu, önceki yüzde 2,5

FED Başkanı Powell'ın açıklamaları şu şekilde:

“Ekonomi büyümeye devam ediyor. Enflasyon bir miktar yüksek seviyelerde seyrediyor. Para politikası duruşu uygun. Yüksek enflasyon büyük ölçüde mal fiyatlarını yansıtıyor ve bunun başlıca nedeni gümrük vergileri. Orta Doğu’daki gelişmeler nedeniyle son haftalarda kısa vadeli enflasyon beklentileri yükseldi. Kısa vadede artan enerji fiyatları genel enflasyonu yukarı çekecek.

Geçmişteki faiz indirimleri işgücü piyasasının istikrar kazanmasına yardımcı olacaktır. Enerji piyasasının ekonomi üzerindeki etkilerinin kapsamını ve süresini belirlemek için henüz çok erken.

Bir dizi enflasyon şokunun, zaman içinde kaydettiğimiz ilerlemeyi kesintiye uğrattığının gayet farkındayız.

Önümüzdeki dönemde enflasyon üzerinde bazı etkiler görülecektir. Enerji enflasyonunu göz ardı edip etmeyeceğimiz konusu, mal enflasyonundaki hedefi gerçekleştirebildiğimizde gündeme gelecektir. Petrol fiyatlarını göz ardı edip etmeme, enflasyon beklentilerine ve hedefin üzerinde geçen beş yıllık genel duruma bağlıdır.

Faiz patikası tahminlerinin ortalaması değişmedi, ancak daha az faiz indirimi öngörenlerin sayısında kayda değer bir artış oldu. Tahminlere göre enflasyon konusunda ilerleme kaydedeceğiz, ancak bu ilerleme umulduğu kadar büyük olmayacak.

Enflasyonda ilerleme görmezsem, faiz indirimi olmayacak. Petrol şokunun bir kısmı, enflasyonun yükseleceğine dair tahminlerde yansıtılıyor; ancak bunun yanı sıra, enflasyon konusunda umulan ilerlemeyi de henüz görememiş durumdayız."

Petrol şokunun net etkisi, harcamalar ve istihdam üzerinde bir miktar aşağı yönlü baskı, enflasyon üzerinde ise yukarı yönlü baskı olarak hissedilmeye devam edecek.