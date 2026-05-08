TCMB’DEN ENFLASYON MESAİSİ: BAŞKAN KARAHAN İSTANBUL’DA KONUŞACAK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılının ikinci çeyreğine damga vuracak en önemli verilerden biri olan "Enflasyon Raporu 2026-II"nin tanıtım tarihini ilan etti. Bankadan yapılan açıklamaya göre, yılın ikinci büyük değerlendirmesi 14 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilecek.

İSTANBUL FİNANS MERKEZİ’NDE İLK RANDEVU

TCMB Başkanı Fatih Karahan, bilgilendirme toplantısı için saat 10.30'da Bankanın İstanbul Finans Merkezi Yerleşkesi'nde kameraların karşısına geçecek. Karahan, enflasyonun seyri, para politikası kararlarının etkileri ve küresel ekonomik gelişmelerin Türkiye yansıması üzerine sunum yapacak.

Toplantı, dijital platformlar üzerinden de anlık olarak takip edilebilecek. TCMB; internet sitesi, X (eski adıyla Twitter) ve YouTube kanalları üzerinden sunumu canlı olarak yayınlayacak.