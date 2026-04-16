Türkiye'nin LPG ithalatı, bu yılın şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,98 oranında artış göstererek 245 bin 958 tona ulaştı. Söz konusu dönemde en fazla ithalat yapılan ülkeler sırasıyla; Cezayir, ABD, Rusya, Norveç, Kazakistan ve Gürcistan oldu.

İHRACATTA YÜKSELİŞ EĞİLİMİ

İthalattaki artışın yanı sıra ihracat rakamlarında da yukarı yönlü bir seyir gözlemlendi. Rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından gerçekleştirilen LPG ihracatı, şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6,20 artarak 62 bin 527 ton seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye, şubat ayında toplamda 9 farklı ülke ve bölgeye LPG sevkiyatı yaptı. Bu destinasyonlar arasında Suriye, Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Bulgaristan, KKTC, Marshall Adaları, Lübnan ve Türkiye Serbest Bölgesi yer aldı.

ÜRETİM AZALDI, OTOGAZ LİDERLİĞİ KORUDU

Raporda yer alan diğer dikkat çekici veriler şu şekilde:

Üretim: LPG üretimi şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,84 azalarak 80 bin 409 ton olarak kaydedildi.

Toplam satış: Dağıtıcı lisansı sahiplerinin şubat ayındaki toplam LPG satışı 269 bin 583 ton oldu.



Piyasa satışlarında ise yüzde 82,82'lik pazar payı ile oto gaz açık ara liderliğini korudu. Oto gazı, yüzde 13,63 ile tüplü LPG ve yüzde 3,55 ile dökme LPG satışları izledi.