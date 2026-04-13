YASED'in Merkez Bankası(TCMB) verilerine dayanarak hazırladığı rapora göre, Türkiye ekonomisi 2026 yılının Şubat ayında 780 milyon dolarlık uluslararası doğrudan yatırım (UDY) çekmeyi başardı. Bu verilerle birlikte, yılın ilk iki ayındaki toplam sermaye girişi 1,5 milyar dolara ulaştı.

Şubat ayındaki 780 milyon dolarlık girişin kaynakları şu şekilde oldu:

Yatırım sermayesi: 370 milyon dolar

Borçlanma araçları: 513 milyon dolar

Gayrimenkul satışı: 230 milyon dolar (Yabancılara yapılan satışlar)

Toplam giriş rakamı aslında daha yüksek seyretse de, aynı dönemde gerçekleşen 333 milyon dolarlık yatırım tasfiyesi (çıkışlar), net rakamın 780 milyon dolar seviyesinde dengelenmesine neden oldu.

TARİHSEL SÜREÇTE TOPLAM YATIRIMLAR

YASED'in bülteninde dikkat çeken bir diğer önemli nokta ise Türkiye'nin uzun vadeli performansına yönelik oldu. 2003 yılından 2026'nın başına kadar geçen süreçte Türkiye’ye gelen toplam uluslararası doğrudan yatırım miktarı, kümülatif olarak 289 milyar doları aşmış durumda.