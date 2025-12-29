İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda gümrük kaçağı makaron getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Polis, farklı noktalarda durdurduğu şüpheli kamyonetlerde yaptığı aramalarda 11 milyon 650 bin kaçak makaron ele geçirdi. Yapılan incelemede ele geçirilen makaronların piyasa değerinin 7 milyon 820 bin lira olduğu tespit edildi.

Operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklandı, 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.