Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Piton derisinden servet çıktı, Gaziantep'te nefes kesen operasyon

Ekipler, Şehitkamil ilçesinde yabancı uyruklu A.E'nin kaçak kazılar yaptığı ve elinde tarihi eser olduğu değerlendirilen kitap ve objeleri piyasaya sürmek üzere müşteri arayışında olduğunu tespit etti.

Yakalanan şüphelinin üstünde ve aracında yapılan aramada, 2 metre uzunluğunda piton derisine işlenmiş İbranice altın yazmalı kitap, kitabın rulo haline getirilerek muhafaza edildiği bakır ve üzerinde işlemeler bulunan kapaklı kılıf ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

