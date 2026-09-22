Pistlerin yeni yıldızı ‘Ağa Fahri’: Kusursuz genetik, rekor bonservis

Bülbül, "Her at için farklı bir muhammen bedelimiz var. Bu muhammen bedelle ilgili çalışmaları uzman bir komisyonumuz yapıyor. Onun neticesinde her at için taban fiyat beklentimiz var. Onun altında bu taylarımızı satmıyoruz. Her atın ayrı ayrı muhammen bedellerimiz var. Bunları satışı gerçekleşen taylar için açıklamıyoruz. Biraz da rekabeti arttırmak adına, biraz da ihale yöntemi, bir ihale yöntemidir bu işin aslı, onu kullanmak adına. Ama muhammen bedeli bulamadığımız taylarda muhammen bedeli açıklayarak en azından bu teklif geldiğinde bu atı satabileceğimizi belirtiyoruz" ifadelerini kullandı.