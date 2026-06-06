Pistlerin efendisi babalar: Palandöken’de unutulmaz sezon finali

Organizasyonun ev sahipliğini yapan Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ejder 3200 A.Ş. Genel Müdürü Selim Bağrıyanık, "1915’ten beri Türkiye’nin ilk kayak yapılan destinasyonu malumunuz burası ve bugüne kadar da Türkiye’nin kayak namını yaşadığı bütün tecrübeleri ya da yetiştirdiği büyük sporcularla temsiliyetini gösterdiği bir destinasyon. 1930’larda şehir yarışları gibi farklı yarış stillerine ev sahipliği yapmış Palandöken. Yine 70'lerden itibaren babalar yarışını gözlemliyoruz biz Palandöken’de. Bu vesileyle son yıllarda gerçekleştirdiğimiz geleneksel babalar yarışı formatına bugün yenisini ekliyoruz. Halihazırda bu organizasyonun dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz bugün itibarıyla ve yaklaşık 50’nin üzerinde sporcuyla faaliyetimizi icra edeceğiz.