Milli Savunma Bakanlığı (MSB), BAYKAR Makine A.Ş. imzası taşıyan KALKAN Dikey İnsansız Hava Aracı’nın (DİHA) deniz unsurlarındaki görev testlerinin başarıyla icra edildiğini duyurdu.
Pist ihtiyacı bitti: “KALKAN” göreve böyle başladı
BAYKAR tarafından yerli imkanlarla üretilen KALKAN Dikey İnsansız Hava Aracı (DİHA), TCG Anadolu ve TCG Burgazada'daki testlerini başarıyla tamamlayadı. Dikey iniş-kalkış yapabilen milli platform, deniz araçlarında göreve hazır.Kaynak: AA / İHA
Bakanlığın resmi sosyal medya kanallarından yapılan açıklamada; platformun TCG Anadolu ile TCG Burgazada gemilerinde gerçekleştirilen deneme uçuşlarını başarıyla sonuçlandırdığı belirtildi.
Paylaşımda, "BAYKAR Makine A.Ş. tarafından geliştirilen KALKAN Dikey İnsansız Hava Aracı (DİHA) sisteminin deniz platformlarında kullanılmasına ilişkin test faaliyetleri kapsamında, TCG Anadolu ve TCG Burgazada gemilerinde test uçuşları başarıyla icra edildi" ifadelerine yer verildi.
KALKAN DİHA, TCG Oruçreis gemisinde organize edilen resmi törenle Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine dâhil edilmişti.
Keşif, istihbarat, gözetleme ve hedef işaretleme maksadıyla geliştirilen milli hava aracı, sahip olduğu dikey kalkış ve iniş teknolojisi sayesinde herhangi bir piste gereksinim duymuyor.
Bu teknik özellik, aracın askeri üslerin yanı sıra uçak gemisi ve fırkateyn gibi yüzer platformlardan da operasyon yürütmesine olanak tanıyor.
Güç grubunda dikey yönelim için 4 adet elektrikli motor barındıran sistem, seyir uçuşunu ise düşük yakıt sarfiyatına sahip 1 adet benzinli motorla gerçekleştiriyor.
Teknik ve operasyonel özellikler ise şu şekilde:
Operasyon Menzili: 500 kilometre
Haberleşme Menzili: 70 kilometrenin üzeri
Azami Kalkış Ağırlığı: 78 kilogram
Faydalı Yük Kapasitesi: 3 kilogram
İrtifa Tavanı: 14 bin 500 feet üzeri
Havada Kalış Süresi: 7 saatin üzerinde
Gece ve gündüz her türlü hava koşulunda görev icra edebilen KALKAN DİHA; tam otonom rota takibi, hedef odaklı izleme, çember çizme ve kalkış noktasına otomatik dönüş modlarını bünyesinde barındırıyor.
Yenilenen konfigürasyonuyla Nisan 2024'te gerçekleştirilen 30. uçuş denemesinde ilk kez sergilenen KALKAN DİHA, BAYKAR Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'ndeki sistem tanımlama süreçlerini eksiksiz tamamladı.
Denemeler esnasında 14 bin 500 feet irtifaya ulaşan platform, toplamda 70 uçuş saatini geride bıraktı.
Test aşamalarında BAYKAR tarafından yerli olarak tasarlanan BG-160 elektro-optik kamera sistemini kullanan araç, termal görüntüleme yeteneği sayesinde zifiri karanlıkta dahi yüksek çözünürlüklü kayıt alabiliyor.