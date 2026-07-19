Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Vatan Caddesi üzerinde bulunan bir fırında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın şahıs, müşteri gibi fırına gelerek boş bir masaya oturdu ve çay siparişi verdi.

Gelen çayına masadaki şekerlikten şeker atan şüpheli, kısa bir süre etrafı gözetledikten sonra şekerliği içindeki şekerlerle birlikte yavaşça çantasına attı. Hırsızlık olayının ardından şüphe çekmemek adına oturduğu masayı değiştirerek başka bir masaya geçen kadın, bir süre sonra hiçbir şey olmamış gibi fırından ayrıldı.

Durumu sonradan fark eden fırın işletmecisi, iş yerinin güvenlik kameralarını incelediğinde hırsızlık anını izledi. Şaşkınlık yaşayan işletmeci, kadının oturduğu yeri ve şekerliği çantasına sakladığı anları eliyle işaret ederek olayın nasıl gerçekleştiğini gösterdi. Şüpheli kadının hırsızlık yaparken sergilediği rahat tavırlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.