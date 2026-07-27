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Kaynak: AA

İtalya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olması beklenen Andrea Pirlo, Rusya bağlantılı sponsorluk tartışmalarının ardından görev yarışının dışında kaldı. Yaşanan gelişme, İtalya futbolunda büyük yankı uyandırdı.

PİRLO ADAYLIKTAN ÇIKARILDI

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) henüz resmi bir atama yapmasa da Andrea Pirlo'nun milli takımın başına geçmesi bekleniyordu.

Ancak Rus bahis şirketi Fonbet ile olan iş birliği nedeniyle bazı İtalyan siyasetçilerin gösterdiği tepkinin ardından Pirlo'nun adaylığı rafa kaldırıldı.

'İŞ BİRLİĞİM TAMAMEN TİCARİYDİ'

Yaşanan gelişmelerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Andrea Pirlo, "Dün gece artık İtalya Milli Takımı için aday olmadığımı öğrendikten sonra bazı konulara açıklık getirmeyi görev biliyorum. Fonbet ile yaptığım iş birliği tamamen ticari ve sportif nitelikteydi. Buna siyasi anlam yüklemek, hiçbir zaman dile getirmediğim düşünceleri bana atfetmek olur." ifadelerini kullandı.

TARTIŞMALAR MOSKOVA'DAKİ ETKİNLİKLE BÜYÜDÜ

Pirlo hakkındaki eleştiriler, geçen yıl Moskova'daki Luzhniki Stadı'nda düzenlenen Fonbet etkinliğine katılmasıyla daha da arttı.

İtalyan futbol adamı, etkinlikte eski takım arkadaşı Marco Materazzi ile birlikte yer alırken Rus futbolcu Artem Dzyuba ile görüntülenmişti.

GÖZLER YENİ ADAYLARDA

İtalya basınında yer alan haberlere göre, teknik direktör arayışlarını sürdüren İtalya Futbol Federasyonu'nun gündeminde Antonio Conte ve Roberto Mancini gibi isimler bulunuyor.

Öte yandan teknik direktör arayışını yürüten FIGC Teknik Direktörü Paolo Maldini'nin de yaşanan sürecin ardından görevini bırakmayı değerlendirdiği öne sürüldü.