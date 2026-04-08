Gazeteci Fatih Altaylı, bugün (8 Nisan Çarşamba) kaleme aldığı köşe yazısında gündeme ilişkin birçok başlığı değerlendirirken, pırlantadan KDV alınmasına yönelik tartışmalarla ilgili sözleriyle dikkat çekti.

Altaylı’nın konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde:

ZIRVA BİR POPÜLİZM

“Pırlantada KDV tartışması kadar saçma ve popülist bir tartışma olamaz.

Nasıl ki altında KDV uygulanmıyorsa, pırlantada da KDV uygulanması son derece saçma bir durum oluşturur.

Parmağınıza takıp uluslararası taşıyabileceğiniz bir şeyden KDV alınması zaten eşyanın da tabiatına aykırıdır.

Eğer pırlantadan KDV almaya kalkarsanız, yurt dışına parmağında yüzüğüyle çıkan herkesin gümrükte bunu ölçtürüp kaydettirmesi ve geri döndüğünde de aynı yüzük olduğunu kanıtlaması gerekir.

Üstelik artık ‘sentetik pırlanta’ diye bir gerçek var ve bunlar neredeyse 10’da 1 fiyatına satılıyor; ayırt edilmesi ise oldukça zor.

Pırlantada KDV meselesi gerçekten çok popülist ve gereksiz bir tartışmadır.”