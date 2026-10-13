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Kaynak: DHA

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 2 ayrı evde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasında şüphelilerin A.Ç. ve G.Ç. isimli 2 kadın olduğu tespit edildi.

Polis tarafından kısa sürede yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte evlerden çaldıkları belirlenen 168 bin lira, alyans, pırlanta yüzük, kolye ve 2 çift küpe de ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Şüphelilerin hırsızlık için apartmanlara girdikleri anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Olaylarla ilgili soruşturma sürüyor.