Kaza, Giresun'un Piraziz ilçesi Karadeniz Sahil Yolu Maden Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Giresun yönünden Ordu istikametine doğru seyir halinde olan Seyithan I. kontrolündeki CE FA 25 yabancı plakalı otomobilin önüne aniden bir kedi çıktı. Sürücü, kediye çarpmamak için ani bir manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Sürücüsünün ani refleksiyle kontrolden çıkan otomobil, yoldan savrularak yol kenarında bulunan Eğrice plajına uçtu. Metrelerce savrulan araçta bulunan Semanur K., Alpaslan K., Talha K. ve Bağül N. çeşitli yerlerinden yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla Bulancak Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.