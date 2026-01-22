Pınarbaşı ve Orduzu göleti dondu: Kuşlar için karanlık günler

Önemi: Ekolojik açıdan: Yapay olmasına rağmen önemli bir sulak alan ekosistemi oluşturur. Kuşlar, balıklar ve diğer su canlıları için beslenme, dinlenme ve üreme alanı sağlar. Özellikle göç yolları üzerinde yer alan Malatya’da, su kuşları için değerli bir habitat niteliğindedir. Çevresindeki çam, sedir, badem ağaçları ve vadi yapısı ile biyoçeşitliliği destekler. Yaz aylarında sulama nedeniyle bir kısmı kurusa da, genel olarak sulak alan fonksiyonunu sürdürür.