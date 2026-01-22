Malatya’nın Battalgazi ilçesinde etkili olan dondurucu soğuklar yüzünden Pınarbaşı Göleti, Orduzu Gelincik Göleti ve Yaygın Göleti’nin yüzeyi yer yer buzla kaplandı.
Pınarbaşı ve Orduzu göleti dondu: Kuşlar için karanlık günler
Malatya Battalgazi’de sert soğuklar göletleri buzla kapladı. Pınarbaşı, Orduzu Gelincik ve Yaygın Göletleri donarken, kuşların barındığı sulak alanlarda besin bulmak artık çok daha zor hale geldi. Doğal yaşam alarm veriyor.
Kuşlar için hayati önem taşıyan bu sulak alanların donması, bölgedeki beslenme şartlarını ciddi şekilde güçleştirdi.
Pınarbaşı Göleti (Orduzu Pınarbaşı Göleti olarak da bilinir), Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi’nde yer alan yapay bir sulak alandır. Malatya şehir merkezine yaklaşık 3-5 km uzaklıkta, Malatya-Elazığ karayolu üzerinde konumlanmıştır.
Gölet, doğal kaynak sularının önüne set çekilerek oluşturulmuş yapay bir yapıdır. Temel amacı, çevredeki tarım arazilerinin sulanmasıdır. Resmi olarak 1979 yılında tamamlanarak su tutulmaya başlanmış ve tarımsal sulama için hizmete girmiştir.
Göletin teknik özellikleri şöyle: Toplam uzunluğu yaklaşık 950 metre, ortalama genişliği 6 metre, maksimum derinliği 9 metre ve su kapasitesi yaklaşık 1.600.000 m³’tür. Dar ve uzun bir şekle sahip olup tabakalaşma hareketleri göstermez.
Bölge, tarih boyunca yerleşim görmüş bir alandır. Yaklaşık 1 km kuzeydoğusunda yer alan Arslantepe Höyüğü (Neolitik Çağ’dan itibaren 7 medeniyete ev sahipliği yapmış önemli bir arkeolojik sit), Roma ve Bizans dönemlerinden kalma Aspuzu yerleşimi gibi unsurlar nedeniyle Orduzu’nun köklü bir yerleşim tarihi vardır. Ancak göletin kendisi 1979’dan itibaren modern dönemde önem kazanmıştır.
2009 yılında Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Turgut Özal Tabiat Parkı ilan edilmiş, 40,28 hektar (387 dekar) alanı kapsayan bir tabiat parkı statüsü kazanmıştır. 2010’lu yıllardan itibaren belediye tarafından peyzaj düzenlemeleri, rekreasyon yatırımları yapılmış; fuar alanı, lunapark, hayvanat bahçesi, kent ormanı, olimpik yüzme havuzu, kır düğün salonları gibi tesisler eklenmiştir. Günümüzde Malatya’nın en popüler mesire ve piknik alanlarından biri haline gelmiştir.
Önemi: Ekolojik açıdan: Yapay olmasına rağmen önemli bir sulak alan ekosistemi oluşturur. Kuşlar, balıklar ve diğer su canlıları için beslenme, dinlenme ve üreme alanı sağlar. Özellikle göç yolları üzerinde yer alan Malatya’da, su kuşları için değerli bir habitat niteliğindedir. Çevresindeki çam, sedir, badem ağaçları ve vadi yapısı ile biyoçeşitliliği destekler. Yaz aylarında sulama nedeniyle bir kısmı kurusa da, genel olarak sulak alan fonksiyonunu sürdürür.
Rekreasyon ve turizm açısından: Malatya’nın en yoğun ziyaret edilen mesire yeridir. Piknik, mangal, sandal gezintisi, yürüyüş, balık tutma gibi aktiviteler yapılabilir. Hafta sonları ve tatillerde on binlerce kişi ağırlar. Şehir merkezine yakınlığı nedeniyle Malatyalılar için “doğal kaçış noktası”dır. Tabiat parkı statüsüyle koruma altına alınmış, estetik manzarası (çam ormanları arasında uzanan gölet) ile fotoğraflık bir yerdir.
Ekonomik ve sosyal önem: Tarım sulaması yanında, turizm ve dinlenme alanı olarak bölge ekonomisine katkı sağlar. Malatya’nın yeşil kimliğini güçlendirir ve stresli şehir hayatından uzaklaşma imkanı sunar.
Kısaca, Pınarbaşı Göleti 1979’da tarım amaçlı doğmuş, 2009’da tabiat parkı olarak tescillenmiş ve bugün Malatya’nın hem ekolojik hem de sosyal açıdan en değerli alanlarından biridir. Soğuk havalarda buz tutması gibi olaylar, kuş popülasyonu için geçici zorluklar yaratsa da genel önemi tartışılmazdır.