Son günlerde Türkiye'nin süt sektörünün önde gelen markası Pınar Süt Mamülleri Sanayii A.Ş. (PNSUT), satın alma iddialarına ilişkin yeni açıklama yayımladı.

Şirket, çeşitli medya kuruluşları ve sosyal medya platformlarında yer alan “satış” yönündeki haber ve söylentilerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

KAP'A AÇIKLAMA

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Son günlerde muhtelif medya kuruluşları ve sosyal medya platformlarında, Şirketimizin bazı kuruluşlar tarafından satın alınacağı yönündeki iddia ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Şirketimizin, mevcut aşamada stratejik ortaklık, hisse devri veya benzeri bir işlem kapsamında herhangi bir kurum ya da kuruluş ile sürdürdüğü bir görüşme olmadığı gibi, bu doğrultuda alınmış bir Yönetim Kurulu kararı da bulunmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.