Doğum sonrası daha sakin bir hayat tercih eden Pınar Deniz’in projeden son anda ayrıldığı öğrenildi. İddialara göre bu kararın arkasında dünyaca ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan’dan gelen yeni bir teklif bulunuyor. Deniz’in bu fırsatı değerlendirmek için “Dönence” dizisinden çekildiği öne sürülüyor.

Yaz aylarında çekilmesi planlanan projenin İstanbul ve Ege’de hayata geçirilmesi bekleniyor. Ancak hikâyenin ayrıntıları ve Deniz’in yeni projedeki rolü hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.

Öte yandan yapım ekibi kadın başrol için alternatif isimlerle görüşmelere başladı. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre gündeme gelen isimlerden biri de Burcu Biricik oldu. Yapımcıların Biricik’e teklif götürdüğü konuşuluyor.