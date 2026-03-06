Şanlıurfa’nın Siverek'te eşi ile aracının içinde tartıştığı sırada ateşli silah yaralanması sonucu şüpheli şekilde yaşamını yitiren Pınar Bulunmaz davasında Siverek 2. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Rıdvan Bulunmaz’a "eşe karşı kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.
KASTEN ÖLDÜRME
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yaşayan Pınar Bulunmaz, 22 Şubat 2024'te evli olduğu Rıdvan Bulunmaz ile aracının içinde tartıştıktan sonra ateşli silah yaralanması sonucunda şüpheli şekilde hayatını kaybetmişti.
Siverek 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün (6 Şubat) karar duruşması görüldü. Mahkeme Heyeti, sanık Rıdvan Bulunmaz'a "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken sanığın adli sicil kaydının bulunmaması gerekçesiyle cezada iyi hal indirimi uyguladı. Bulunmaz'ın müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmedildi.