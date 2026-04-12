Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, evliliklerinde 18. yılı geride bıraktı. Her adımı ilgiyle takip edilen ünlü ikili, yıl dönümü kutlaması için tercih ettikleri mekanla dikkatleri üzerine çekti.

KUTLAMA ADRESİ PARİS

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen Pınar Altuğ, eşiyle birlikte Paris'teki Parc des Princes stadyumundan bir paylaşım yaptı. Alışılmışın dışındaki bu kutlama adresi takipçilerini şaşırtırken, ikilinin stadyumdaki samimi pozları kısa sürede sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

BİRLİKTELİKLERİNİ BİR KEZ DAHA İLAN ETTİLER

Pınar Altuğ, kutlama karesini "İyi ki sevgilim" notuyla paylaşarak notunu düşerek #18Sene ve #EvlilikYıldönümü etiketlerini ekledi. etiketlerini ekledi. Aralarındaki yaş farkına yönelik eleştirilere her fırsatta mutluluklarıyla yanıt veren çift, bu özel günlerinde de gelenek bozmayarak birlikteliklerini bir kez daha ilan etti.

Yıllara meydan okuyan evlilikleriyle tanınan çift, geçtiğimiz günlerde paylaştıkları "özlem" temalı karelerle de magazin gündeminde yer bulmuştu.