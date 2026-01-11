Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medyada kendisine gelen bir mesajı yayınladı. Kendisinden 450 bin TL isteyen bir takipçisinin mesajını Instagram hesabında ifşa eden oyuncu, verdiği yanıtla takipçilerini ikiye böldü.

Sosyal medyada paylaştığı gönderide Altuğ’a ulaşan bir kişinin, Gaziantep’te yaşadığını belirterek dolandırıldığını ve mali olarak zor durumda olduğunu söylediği görüldü.

'450 BİN ZARARIM VAR'

"Merhaba Pınar Hanım, 2 gün önce dolandırıcıların oyununa geldim. 4 çocuk babasıym, 9 aylık inşaat paramı aldılar. Çok perişan oldum, bana yardımcı olabilir misiniz? 450 bin lira zararım var." diyen takipçisine Pınar Altuğ'dan şu şekilde yanıt geldi:

'BU KADAR RAHAT'

"Yani zor durumda elbet, anlarım. Ama birinden bu kadar rahat para istemek? Bence sayı saymayı bilmiyor"