Almanya merkezli hava yolu şirketi Lufthansa’da görev yapan pilotların, emeklilik maaşları ve çalışma koşulları konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle 48 saatlik yeni bir greve gideceği açıklandı.

Alman pilot sendikası Vereinigung Cockpit (VC) tarafından yapılan açıklamaya göre, Deutsche Lufthansa AG, Lufthansa Cargo ve Lufthansa CityLine bünyesinde görev yapan pilotlar 16 Nisan Perşembe günü yerel saatle 00.01’de iş bırakacak. Grevin 17 Nisan Cuma günü saat 23.59’a kadar devam etmesi planlanıyor.

EUROWİNGS PİLOTLARI DA GREVE KATILACAK

Açıklamada ayrıca Eurowings bünyesindeki pilotların da 16 Nisan Perşembe günü boyunca 24 saatlik grev gerçekleştireceği belirtildi.

Sendikanın aldığı grev kararı nedeniyle özellikle Almanya kalkışlı uçuşların büyük bölümünde iptal ve gecikmeler yaşanması bekleniyor. Ancak Orta Doğu’ya yapılan seferlerin, bölgedeki hassas güvenlik koşulları nedeniyle grev kapsamı dışında bırakıldığı bildirildi.

SENDİKADAN “TAHKİM” ÇAĞRISI

VC Başkanı Andreas Pinheiro, işveren tarafının emeklilik sistemi ve toplu iş sözleşmesi konularında kabul edilebilir bir teklif sunmadığını belirterek sürecin çıkmaza girdiğini ifade etti.

Pinheiro, taraflar arasındaki anlaşmazlığın çözülmesi için bağımsız bir arabulucu eşliğinde tahkim sürecine gidilmesini önerdiklerini söyledi.

Lufthansa yönetimi ise tüm başlıkların görüşülmesi şartıyla arabuluculuk teklifine açık olduklarını açıkladı.

KABİN GÖREVLİLERİ DE EYLEME KATILDI

Pilotların yanı sıra Bağımsız Kabin Personeli Organizasyonu sendikasına bağlı yaklaşık 20 bin kabin görevlisinin de eyleme katılmasıyla birlikte uçuş operasyonları ciddi şekilde etkilendi.

Özellikle Frankfurt ve Münih havalimanlarında uçuş trafiği büyük ölçüde aksarken, hafta başından bu yana binlerce seferin iptal edildiği bildirildi.

100. YIL KUTLAMALARINA GREV GÖLGESİ

Yaşanan grev dalgası, Lufthansa’nın 100. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikleri de gölgede bıraktı.

Şirket merkezinde yapılacak resmi törene Friedrich Merz’in katılması beklenirken, sendikaların tören alanı önünde geniş katılımlı protesto gösterileri düzenlemesi planlanıyor.