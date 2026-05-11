Olay, Bozkır ilçesindeki mesire alanında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, piknik yapmak amacıyla bölgeye gelen bir sürücü, aracını uygun bir noktaya park etti. Sürücüsünün araçtan ayrılmasından kısa bir süre sonra minibüsün freni boşaldı. Kontrolden çıkan araç, hızla hareket ederek Aygırdibi Çayı’nın serin sularına gömüldü. Kaza anında araç içerisinde kimsenin bulunmaması, olası bir can kaybı veya yaralanmanın önüne geçerek teselli kaynağı oldu.

Kendi imkanlarıyla minibüsü sudan çıkaramayan vatandaşlar, çevredeki bölge sakinlerinden yardım talep etti. Yardım çağrısına yanıt veren yerel halktan Hasan Ay, traktörüyle olay yerine gelerek kurtarma çalışması başlattı.