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Kaynak: AA / DHA / İHA

Kaza, saat 09.30 sıralarında Şehit Selahattin İlköğretim Okulu önündeki yolda meydana geldi. Yokuş aşağı ilerleyen pikap, yoluna devam eden otomobile çarptı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobilde 4 kişilik bir ailenin bulunduğu öğrenildi.

Çarpışmanın ardından her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Kazanın ardından ekipler bölgede inceleme başlattı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.